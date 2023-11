Trend in crescita per il noleggio barca a vela: il successo di una vacanza green (Foto Pixabay)

Secondo quanto divulgato nelle ultime statistiche di ricerca, anche per il 2024 il noleggio di una barca a vela per l’estate sembra essere un trend. Dopo il successo della stagione estiva del 2023 che ha visto la scelta di mezzi green ed ecosostenibili come protagonisti, sembra che il cuore degli italiani (e persino dei turisti esteri) batta proprio per questa opzione.

Noleggio barche in Italia: gli ultimi dati

Gli ultimi dati riguardano dettagliatamente la stagione 2023 conclusa: secondo questi il 22% degli italiani ha noleggiato una barca, registrando un aumento del 35% nel mese di giugno. La curva è destinata a crescere e ci si aspetta un numero ancora più alto per l’estate del 2024, avendo già visto l’interesse per il settore.

Cosa significa? Chi desidera davvero procedere con il noleggio barca a vela per le prossime vacanze dovrebbe già iniziare a valutare le opzioni a disposizione.

I dati mostrano l’interesse verso la sicurezza: le persone desiderano viaggiare scegliendo di delegare i compiti di navigazione, dove possibile, ad uno skipper. In questo modo avranno chi si occupa di gestire l’imbarcazione e offrire suggerimenti per tappe imperdibili, avendo la certezza di essere in buone mani.

Barca a vela come scelta green

Il cuore di questa tendenza è la consapevolezza ambientale che sta crescendo tra i viaggiatori: noleggiare una barca a vela offre un modo unico per connettersi con il mare in modo sostenibile. Le imbarcazioni, alimentate dal vento, sono un’alternativa ecologica ai motori a combustibile fossile, riducendo l’impatto ambientale dell’esperienza di navigazione.

Spesso adottano pratiche ecologiche, come il riciclo dei rifiuti, l’uso di tecnologie a basso impatto ambientale e l’approvvigionamento sostenibile di cibo e materiali: queste attenzioni mirano a minimizzare l’impatto ambientale dell’esperienza di noleggio, consentendo ai viaggiatori di godersi il mare senza contribuire negativamente all’ambiente.

Le destinazioni più ambite

L’Italia è sicuramente al centro delle tendenze di prenotazione: non solo gli italiani, anche i turisti esteri scelgono il noleggio con destinazione le nostre coste. Ma quali sono le più cliccate?

Per un breve weekend suggeriamo le isole dell’Arcipelago Toscano, come l’Isola d’Elba, Giglio e Capraia che offrono acque cristalline, calette nascoste e un’atmosfera rilassante. La navigazione qui è spesso tranquilla e le destinazioni sono ben collegate.

Apprezzatissima dai turisti di tutto il mondo, la Costiera Amalfitana è famosa per i suoi pittoreschi paesaggi costieri, le città colorate come Positano e Amalfi; Capri è una tappa imperdibile con le sue grotte e le acque azzurre.

Che dire della Sardegna? Vanta una varietà di destinazioni, dalle spiagge bianche della Costa Smeralda ai panorami selvaggi delle isole dell’arcipelago della Maddalena. Le condizioni di navigazione variano, offrendo sfide interessanti per i navigatori esperti ma attenzione, alcune zone sono protette e quindi è importante leggere con cura tutti i regolamenti per non andare ad impattare sull’ambiente.

In Sicilia sono le Eolie a guadagnare il massimo interesse: con vulcani attivi come Stromboli, sono particolarmente affascinanti per gli amanti della vela; offrono numerose calette e qui fare snorkeling è un’esperienza indimenticabile. Meno conosciute ma da non sottovalutare le Pontine: le isole nel cuore del Tirreno come Ponza e Ventotene offrono paesaggi suggestivi, spiagge incontaminate e acque cristalline.

