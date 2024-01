Disegnata e dominata dal vulcano Teide, l’isola più grande dell’arcipelago delle Canarie, Tenerife, è ideale da visitare tutto l’anno.

Apprezzata dai turisti europei e d’oltreoceano per le spiagge (dorate e nere), la vivace vita notturna e le attrazioni culturali, vanta un clima subtropicale anche in inverno.

Questo prezioso luogo custodisce bellezze paesaggistiche incredibili come il Parco Nazionale del Teide, diventato patrimonio UNESCO.

Nota anche per il Carnevale, l’isola appartenente alla Spagna conta diversi siti archeologici e offre tante occasioni di divertimento per gli amanti del surf e delle escursioni.

Cosa visitare

L’isola offre diverse attrattive per tutti i turisti. Gli appassionati del mare possono immergersi nelle acque cristalline delle famose Playa Teresitas, Playa de Los Cristianos, Playa de las Vistas, Playa de Troya, Playa del Duque, Playa de la Encaramada.

Alcuni siti sono caratterizzati da spiagge dorate ma non mancano quelle di colore scuro o addirittura nere, dalle origini vulcaniche.

Le destinazioni balneari permettono di svolgere numerose attività tra cui immersioni, whale watching e perfino la pesca d’altura. Insomma, ce n’è per tutti.

Per i suoi paesaggi incantevoli, la vacanza a Tenerife è anche la meta prediletta di molti escursionisti. Da non perdere la passeggiata lungo i magici sentieri del Parco Nazionale del Teide, l’emblema dell’isola nonché patrimonio dell’umanità secondo l’UNESCO.

Il terzo vulcano più grande del Pianeta, attualmente inattivo, sorprende con i suoi 3718 metri sopra il livello del mare e i paesaggi lunari ricchi di formazioni laviche.

Fortemente consigliato anche il tour organizzato alle scogliere di Los Gigantes al Mirador di Garachico che, in genere, si conclude con una sosta a “La Candelaria”, una graziosa località marittima nota perché ospita la Basilica della Madonna Nera.

Gli appassionati della cultura del luogo troveranno interessanti cose da vedere a Santa Cruz de Tenerife, la capitale ma anche una moderna città cosmopolita con un interessante sviluppo economico.

La Orotava merita di essere visitata per due motivi: per il centro storico ricco di chiese e di palazzi risalenti al Cinquecento, ma anche per la magnifica vallata coltivata interamente a banani, castagni e vigneti.

Garachico, invece, è forse una delle poche città che hanno mantenuto l’identità tipica del luogo. Non si trovano alberghi o spiagge, ma solo bellissime piscine naturali, strade acciottolate e case bianche.

Consigli per una vacanza a Tenerife

Per organizzare una vacanza a Tenerife non è necessario attendere l’arrivo dell’estate. Molto vicina all’Africa, da cui dista appena 300 metri, offre un clima subtropicale tutto l’anno con inverni miti ed estati fresche, non particolarmente afose. Non a caso, viene definita l’isola dell’eterna primavera.

Dominata dal Monte Teide, può essere visitata in qualsiasi periodo dell’anno anche se i mesi migliori vanno da dicembre a metà giugno perché consentono di spendere meno denaro e di vivere Tenerife con calma senza doversi preoccupare della folla di vacanzieri.

Trattandosi di un’isola appartenente alla Spagna, per accedere è sufficiente solo la carta d’identità valida per l’espatrio. Non serve dunque il passaporto.

L’isola offre grandi occasioni di divertimento anche la sera con ristoranti, locali, bar e discoteche. La cucina è molto saporita come quella spagnola. Da provare il famoso formaggio di capra.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!