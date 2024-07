Vacanze in campeggio, boom di prenotazioni (ma i prezzi vanno su)

Una settimana di vacanza in campeggio, per una famiglia di quattro persone, in una località balneare e in alta stagione, arriva a costare oltre 1500 euro. L’analisi dei prezzi di Federconsumatori

Vacanze in campeggio, è boom di prenotazioni ma quest’anno i costi aumentano dell’11%. E fra ingresso, piazzola di sosta, pasti e servizi balneari, una vacanza di una settimana in campeggio in alta stagione per una famiglia di quattro persone sfonda la bella cifra di 1500 euro, con un rincaro del 10% rispetto allo scorso anno.

Federconsumatori evidenzia i prezzi della vacanza in campeggio, sulla scia di una tendenza in crescita che riguarda gli ultimi anni e di sicuro quelli dalla pandemia in poi: le vacanze all’aperto, immersi nella natura, con l’aumento delle prenotazioni nei campeggi. Dal boom all’indomani del Covid e negli anni a seguire. Anche quest’anno le prenotazioni aumentano di oltre il 22%, spiega Federconsumatori.

“Da un lato contribuiscono i costi, in molti casi più accessibili rispetto ai classici hotel e villaggi, dall’altro la voglia di stare all’aria aperta, a pieno contatto con la natura. Ma c’è chi non disdegna le esperienze en plain air senza rinunciare al lusso: prende sempre più piede la nuova moda del glamping”.

È questo il caso del campeggio di lusso, o elegante, che unisce attività del campeggio con i lussi di un resort – a prezzi naturalmente superiori.

Quanto costano le vacanze in campeggio?

Secondo le stime dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, tra rinunce e sacrifici, nel 2024 il 41,3% degli italiani andrà in vacanza. Di questi, la maggior parte (52,7%) opterà per un soggiorno “ridotto”, di 3-5 giorni, prevalentemente cercando ospitalità presso amici e parenti. I rincari però non risparmiano. Non crescono solo i prezzi degli hotel.

Il costo per alloggiare in camping, spiega Federconsumatori, aumenta in media dell’11%. Aumenta soprattutto il costo delle piazzole: quella per roulotte/tenda o camper segna +24%, quella per la tenda piccola +21%, quella per la tenda grande +19%. In controtendenza il costo per l’ingresso degli amici a quattro zampe, che scende del 10%.

Quest’anno allora la piazzola per roulotte, camper o tenda ha un costo che si aggira sui 30 euro giornalieri mentre si arriva a 174 euro per il bungalow per quattro persone a notte.

Fra ingresso adulti e bambini, piazzola, pasti (due cene al ristorante, spesa allo spaccio e consumazioni bar) e servizi balneari Federconsumatori stima che per una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, serva una spesa di oltre 1500 euro per una settimana in campeggio in alta stagione, in una località balneare. Per la precisione, la stima è 1.526,09 euro, il 10% in più rispetto al 2023.

Si può spendere anche di più.

“Chi, invece, non vuole rinunciare alla comodità e preferisce soggiornare in bungalow spenderà 2.345,45 euro, l’8,1% in più rispetto al 2023 e il 66% in più rispetto alla soluzione in tenda – analizza Federconsumatori – Per coniugare originalità e comodità è possibile optare per il glamping (campeggio “glamour”): una tenda di lusso, o comunque una locazione comoda e green, in cui si dispone di tutta l’attrezzatura necessaria per il proprio soggiorno. In questo caso, in lodge tent, il costo ammonterà a 2.302,06 euro per una settimana, l’8,9% in più rispetto allo scorso anno”.

