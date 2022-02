La Sardegna è una delle località più frequentate e apprezzate da viaggiatori e turisti che provengono da tutto il mondo. La traversata in traghetto, ecco perchè sceglierla

Vacanze in Sardegna: i vantaggi della traversata in traghetto

La Sardegna è una delle località più frequentate e apprezzate da viaggiatori e turisti che provengono da tutto il mondo, il mare limpido, le spiagge bianche, le scogliere e una natura in gran parte ancora selvaggia e incontaminata rendono questa regione la preferita per le vacanze di molti.

Inoltre, la Sardegna è ricca anche di cittadine eleganti e vivaci, adatta a chi ama la vita notturna, la mondanità e il lusso. Per raggiungere la Sardegna, il traghetto rappresenta il mezzo di trasporto ideale, in quanto permette di portare con sé l’auto, la moto e perfino il camper, con il valore aggiunto di una traversata confortevole e della possibilità di ammirare l’isola da un punto di vista eccezionale.

I traghetti diretti verso le località sarde partono dai principali porti italiani con frequenza regolare, che viene ulteriormente potenziata durante la stagione estiva. Per conoscere il miglior prezzo traghetti Livorno Olbia o per le rotte dirette verso altre destinazioni, la soluzione migliore è quella di comparare i prezzi delle diverse compagnie di navigazione e di scegliere l’offerta ideale per pianificare il proprio viaggio.

È importante tenere presente che acquistare i biglietti online è sicuramente un’ottima soluzione anche per risparmiare. Infatti, oltre a usufruire spesso di interessanti offerte, promozioni e sconti, si evitano le commissioni che normalmente sono applicate dalle agenzie di viaggio e dai tour operator.

Traversata in traghetto: perché è la preferita di molti

La traversata in traghetto, come abbiamo visto, offre numerosi vantaggi ai viaggiatori che desiderano raggiungere la Sardegna e organizzare le proprie vacanze nelle località preferite. I costi non sono particolarmente alti, inoltre sono spesso disponibili sconti e promozioni interessanti. La possibilità di portare con sé un mezzo di trasporto è ideale soprattutto per chi avesse intenzione di organizzare un tour dell’isola o di visitare l’entroterra.

Una volta acquistato il biglietto, è bene ricordare che occorre presentarsi all’imbarco con almeno un’ora di anticipo, anche un po’ di più se si porta con sé l’auto o un altro mezzo di trasporto. Tuttavia, considerando che le regole di imbarco potrebbero variare da una compagnia di navigazione all’altra, si consiglia di informarsi sempre preventivamente.

Come comportarsi durante la traversata

Le modalità di viaggio sono diverse e variano in base alle preferenze personali: si può decidere di acquistare un biglietto per la traversata nella cabina personale, con l’opportunità di disporre di un alloggio privato e dotato di ogni genere di comodità, oppure viaggiare su una comoda poltrona personale e riservata. È possibile anche acquistare un biglietto più economico e viaggiare direttamente sul ponte dell’imbarcazione, nelle zone comuni predisposte appositamente.

Ovviamente, per chi ha portato con sé un mezzo di trasporto, una volta parcheggiato nel posto riservato, non sarà più possibile accedervi: per tale ragione si raccomanda di portare con sé documenti e tutto quanto potrebbe essere utile nel corso del viaggio.

Olbia è la meta preferita soprattutto per chi arriva dalla Sardegna, e il traghetto Livorno – Olbia rappresenta un’ottima soluzione per raggiungere in tutta tranquillità la costa settentrionale dell’isola.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!