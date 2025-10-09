giovedì 9 Ottobre 2025

L'Antitrust multa ALD Automotive (Foto Pixabay)

Noleggio a lungo termine, Antitrust multa ALD per 5 milioni di euro

L’Antitrust multa la società ALD Automotive, attiva nel noleggio auto a lungo termine, per pratica commerciale scorretta

9 Ottobre 2025 Redazione

L’Antitrust ha multato ALD Automotive, player globale del noleggio auto a lungo termine, per 5 milioni di euro. L’Autorità contesta alla società una pratica commerciale scorretta relativa alla gestione degli addebiti ai clienti per i danni al veicolo riportati durante il noleggio. In particolare, denuncia che la società ha fornito ai consumatori “informazioni carenti, ambigue e frammentate” sul servizio, accessorio e a pagamento, che permette di limitare la responsabilità per danni al veicolo nel noleggio a lungo termine.

Informazioni ambigue e incomplete

“Le evidenze in atti – si legge nel provvedimento con la sanzionedocumentano l’ambiguità e l’incompletezza delle informazioni fornite da ALD sia in fase precontrattuale e contrattuale, sia profili di scorrettezza relativi al momento della riconsegna del veicolo, a causa di addebiti per danni al veicolo non denunciati perché non visibili ad occhio nudo o non individuabili dal consumatore medio”.

L’Antitrust contesta ad ALD una pratica scorretta che si articola in tre condotte:

  • carente, inadeguata e ambigua informativa sulle caratteristiche e l’operatività del servizio accessorio di limitazione della responsabilità, specialmente in relazione agli adempimenti chiesti al cliente per la limitazione della responsabilità in caso di danni al veicolo;
  • carente e inadeguata informativa in ordine ai criteri di individuazione, valutazione e quantificazione dei danni in fase di riconsegna, tale da non consentire al consumatore di conoscere e valutare la tipologia di danni rientranti nel «normale stato d’usura» (e, come tali, non soggetti ad addebiti al momento della riconsegna);
  • addebito di danni al veicolo, in quanto non denunciati, anche quando questi non sono conoscibili dal consumatore medio poiché non visibili ad occhio nudo o non derivanti da un incidente.

La pratica commerciale sanzionata

L’Antitrust spiega in una nota che, in fase precontrattuale e contrattuale, ALD ha dato ai consumatori “informazioni carenti, ambigue e frammentate sulla natura, le caratteristiche principali e le condizioni del servizio – accessorio e a pagamento – che consente di limitare la responsabilità per danni al veicolo. Questo servizio, acquistato da quasi tutti i clienti, dovrebbe consentire ai consumatori di pagare solo la franchigia pattuita, in caso di danni al veicolo noleggiato. Tuttavia, la società non ha chiarito che i clienti devono segnalare tempestivamente sul portale ALD ogni singolo danno e ciò ha ostacolato la fruizione del servizio acquistato”.

Il consumatore inoltre non viene puntualmente avvisato nemmeno dei criteri adottati per valutare i danni che non sono considerati da normale usura e diventano a carico del cliente se non denunciati immediatamente al loro insorgere (ALD esclude l’addebito per i soli danni valutati “da normale usura”).

L’Antitrust ha infine ha valutato aggressivo il fatto che ai clienti venga addebitato il costo di riparazione di danni di cui vengono a conoscenza solo in fase di riconsegna, al termine della perizia tecnica, poiché di lieve entità o non visibili ad occhio nudo. “In relazione a questi danni, non denunciati prima della riconsegna proprio perché non facilmente individuabili, la condotta della società – dice l’Antitrust – ha impedito ai consumatori di fruire della limitazione di responsabilità acquistata”.

Ti potrebbe interessare…

Bonifici istantanei, Bruxelles: “Il denaro si muove all’istante”

9 Ottobre 2025 Redazione
turismo italiano

Turismo italiano in salute: nel 2025 oltre 146 milioni di arrivi e 185 miliardi di spesa

9 Ottobre 2025 Redazione
direttiva colazione

Direttiva colazione: Italia recepisce nuove regole per miele, succhi di frutta e marmellate

9 Ottobre 2025 Redazione

Parliamone ;-)