Fatto il sacchetto, ora bisogna fare le etichette. L’anno si è aperto con una furiosa polemica sull’ingresso nei supermercati e nei negozi dei sacchetti biodegradabili e compostabili per imbustare frutta, verdura e alimenti: in favore dell’ambiente ma a pagamento per i consumatori. Ci sono state polemiche vibranti, proteste creative, distinguo sulla ripartizione dei costi effettivi, precisazioni di ogni ordine e grado, tumulti sui social network e altrettanti sfottò. Chi più ne ha più ne metta. Ma c’è ancora un altro aspetto da considerare, e non si tratta di uno scherzo: l’etichetta che viene attaccata sul bioshopper. Questa non è compostabile e va staccata.

Il tema è stato sollevato fra l’altro dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) che nel diffondere una serie di consigli e precisazioni per una migliore raccolta dell’umido domestico ha sottolineato la necessità di un miglioramento delle norme, perché siano rese compostabili le etichette che vengono apposte sui sacchetti. “L’introduzione dell’obbligo dell’uso di sacchi per ortofrutta compostabili ci consente ancora una volta di tornare sul tema dei sacchetti biodegradabili e compostabili, sulla qualità delle raccolte differenziate e sul compostaggio dei rifiuti organici. Tuttavia, la mancanza di una comunicazione adeguata nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa ha creato fraintendimenti e la diffusione di informazioni a nostro avviso non corrette, soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata dell’umido e gli impianti di compostaggio”: così Massimo Centemero, direttore del Consorzio Italiano Compostatori (CIC) commentando l’introduzione dell’obbligo dal 1° gennaio 2018 di utilizzare come imballaggio primario per alimenti sfusi sacchi leggeri e ultraleggeri biodegradabili e compostabili certificati secondo la norma UNI EN 13432. Il CIC ha dunque ribadito la necessità di un intervento migliorativo relativo alle etichette: “è necessario che siano rese compostabili”. E comunque, per fare una buona raccolta della frazione organica, andrebbero rimosse dal sacchetto prima di usarlo.

Spiega il Consorzio: “Le etichette rappresentano effettivamente una criticità a cui sarebbe importante dare una risposta. Vale sia per quelle dei sacchetti ortofrutta che per quelle riportate direttamente su alcuni tipi di frutta e verdura, come ad esempio banane e mele. Gli impianti sono comunque attrezzati a rimuoverle; tuttavia, l’utente sensibile può apporre l’etichetta sul manico, così da toglierla prima di utilizzare il sacchetto per la raccolta dell’umido, senza inficiarne la tenuta”.

Per il resto, va precisato che i sacchetti ortofrutta sono idonei per la raccolta dell’umido – cosa che può far risparmiare qualche centesimo. I sacchetti ortofrutta, che dal primo gennaio di quest’anno devono essere costituiti esclusivamente da materiale biodegradabile e compostabile, “sono compatibili con il sistema impiantistico nazionale e con le modalità di raccolta diffusi sul territorio; pertanto possono essere utilizzati per il contenimento dell’umido domestico”, spiega il Consorzio. Naturalmente per un corretto trattamento dei rifiuti organici è fatto obbligo di utilizzare i sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile certificati a NORMA UNI EN 13432 in carta o in bioplastica. Altra indicazione di base: evitare assolutamente l’uso delle buste di plastica tradizionale per la raccolta dell’umido. Si tratta, spiegano dal Consorzio, di “un materiale che risulta “indigesto” ai microorganismi che trasformano gli scarti alimentari e verdi in compost. Non può dunque essere riciclato nella filiera del recupero del rifiuto organico”.

“La Legge recentemente approvata ha un obiettivo condivisibile, in quanto mira a diminuire la presenza di plastica ultraleggera sostituendola con sacchetti compostabili. Un’evoluzione per il CIC importante e preziosa”, sottolinea Centemero, direttore CIC. “Il nostro auspicio per il futuro è un intervento migliorativo per rendere anche le etichette compostabili”.