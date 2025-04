Acquisto del parquet: cosa bisogna sapere

L’acquisto del parquet rappresenta un investimento a lungo termine che richiede una scelta attenta e consapevole in cui l’estetica non è l’unico fattore determinante

Se state per intraprendere una ristrutturazione o avete appena acquistato una nuova casa, è molto probabile che stiate pensando anche ai rivestimenti da utilizzare. Se il parquet è in cima alla lista dei desideri, questo articolo, scritto in collaborazione con il team di Euroforest , è proprio quello che vi serve. Questa guida vi accompagnerà attraverso tutti gli aspetti da considerare per l’acquisto del parquet in modo consapevole.

Tipologie di parquet ed essenze del legno

Il parquet, con la sua eleganza naturale e le sue proprietà isolanti, è da sempre apprezzato per la sua ineguagliabile capacità di donare calore e stile agli ambienti. Tuttavia, in natura esistono numerosi e differenti tipologie di legno ed essenze, ognuna con caratteristiche, resa e prezzo diversi. Conoscere approfonditamente i prodotti è il primo passo da fare per acquistare il parquet adatto alle vostre esigenze. La scelta del legno è solo una parte del processo, in quanto lo stesso legno può essere utilizzato in vari modi, a seconda della tipologia di parquet. Ecco le principali opzioni disponibili sul mercato:

massello : realizzato interamente in legno pregiato, offre una naturalezza assoluta e può essere levigato e rifinito più volte, per una durata quasi illimitata;

stratificato (o enigineered): più sottile e versatile, è particolarmente indicato per lavori di ristrutturazione e per l’installazione su impianti di riscaldamento a pavimento. Questo è composto da più strati, di cui soltanto quello superiore è realizzato con essenze pregiate. Solitamente questa tipologia di parquet è “prefinita”, cioè non ha bisogno di ulteriore lavorazione una volta posato.

La scelta dell’essenza legnosa incide sull’aspetto estetico, sulla durezza e sulla resistenza del parquet. Rovere, teak, faggio e molti altri legni offrono un’ampia gamma di tonalità e venature. Il rovere, ad esempio, è molto resistente e versatile, mentre il teak è particolarmente adatto per ambienti umidi grazie alla sua naturale resistenza all’umidità. Non a caso è uno dei legni più utilizzati anche per applicazioni all’esterno.

Acquisto del parquet: come scegliere il fornitore giusto

Affidarsi a un fornitore esperto è un passo fondamentale per garantire un acquisto sicuro e soddisfacente. Prima di procedere, è infatti sempre consigliabile richiedere preventivi dettagliati e comparare le offerte, per avere una visione chiara dei costi e dei servizi inclusi. La verifica delle certificazioni dei materiali, che attestano la qualità e l’origine del legno, e delle recensioni dei clienti, inoltre, risulta cruciale per avere un’idea più precisa dell’affidabilità del fornitore. Se state considerando l’acquisto di parquet online, è importante farsi guidare dal vostro progettista, che potrà aiutarvi a fare scelte più mirate, evitando acquisti impulsivi che potrebbero non rispondere alle vostre esigenze. Inoltre, non sottovalutate l’importanza di visitare anche gli showroom fisici. Potrete così toccare con mano i materiali, verificare la qualità delle finiture e osservare dal vivo l’effetto che le diverse essenze di legno producono negli ambienti, un aspetto fondamentale per fare una scelta davvero consapevole.

Altri fattori da considerare prima di acquistare il parquet

Sebbene il parquet sia apprezzato principalmente per il suo aspetto elegante e accogliente, l’estetica non dovrebbe essere l’unico criterio di scelta. Ci sono infatti diversi altri fattori da considerare per selezionare il parquet più adatto alle vostre necessità. È importante, perciò, valutare con attenzione l’ambiente in cui verrà posato per scegliere la soluzione più adeguata. Inoltre, bisogna considerare la tipologia di sistema di riscaldamento: se si dispone di un impianto di riscaldamento a pavimento, è essenziale scegliere un parquet compatibile con questo tipo di sistema per garantire efficienza e durata nel tempo.

Insomma, l’acquisto del parquet rappresenta un investimento a lungo termine che richiede una scelta attenta e consapevole in cui l’estetica non è l’unico fattore determinante. Approfondire tutti gli aspetti insieme a dei professionisti per scegliere il rivestimento perfetto per voi risulta perciò cruciale.

