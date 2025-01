Basta il pensiero? Non sempre: scopriamo il perché

La distribuzione di omaggi personalizzati ai clienti e come strumento pubblicitario non è una novità, anzi: si può dire che si tratti di una delle più storiche strategie di promozione, considerata tuttora valida e spesso affiancata ai metodi digitali e al marketing online

I regali aziendali, da distribuire a clienti, così come a fornitori, dipendenti e collaboratori, sono spesso considerati anche un importante strumento di marketing, che contribuisce a diffondere un marchio e farlo conoscere sul mercato.

Esiste una vasta scelta di gadget economici da regalare , sia per gratificare clienti e collaboratori con un gradito omaggio, sia per mettere in risalto il brand e distinguersi con un tocco di originalità e di eleganza.

I gadget personalizzati con logo e nome dell’azienda sono considerati una parte integrante di qualsiasi strategia di marketing e comunicazione e permettono di aumentare la visibilità del marchio su un territorio molto ampio, senza necessità di sostenere una spesa elevata.

Perché scegliere i gadget personalizzati come regalo aziendale?

I gadget promozionali, come si è detto, consentono di evidenziare il marchio senza difficoltà e senza costi eccessivi, un altro vantaggio è quello della versatilità e della vasta gamma di articoli a disposizione. Ovviamente, è importante scegliere oggetti di ottima qualità, prestare attenzione anche alle tecniche utilizzate per la personalizzazione e per la stampa e selezionare gli oggetti più adatti in base all’occasione e al target di riferimento.

In ogni caso, i gadget aziendali personalizzati permettono di ricordare più facilmente un marchio, favoriscono la fidelizzazione dei clienti già effettivi e l’acquisizione di nuovi clienti, oltre a rappresentare un segno di apprezzamento per i destinatari, non solo clienti ma anche i lavoratori stessi di un’azienda.

Come scegliere i gadget promozionali

La scelta dipende dal target di clienti a cui ci si rivolge, così come al messaggio e all’immagine che si intende diffondere, al budget disponibile e al periodo o evento a cui la distribuzione si lega. Si può decidere di distribuire gli omaggi in occasione del lancio di un nuovo prodotto, una fiera, un evento aziendale, oppure, semplicemente, come regalo natalizio o come omaggio di benvenuto per nuovi clienti e visitatori.

È comunque importante tenere conto che un omaggio aziendale personalizzato trasmette comunque un messaggio riguardo alla propria immagine, e può realmente fare la differenza e attirare l’attenzione, contribuendo ad incrementare il business.

Le categorie a disposizione sono diverse, solo per citarne alcune:

Articoli di cancelleria e cartoleria . Agende, penne, calendari, chiavette Usb, bloc notes e post-it sono omaggi sempre attuali e graditi, da distribuire in qualsiasi momento e occasione a chi è già cliente e a chi potrebbe diventarlo;

. Agende, penne, calendari, chiavette Usb, bloc notes e post-it sono omaggi sempre attuali e graditi, da distribuire in qualsiasi momento e occasione a chi è già cliente e a chi potrebbe diventarlo; Capi di abbigliamento . Anche i capi di abbigliamento rappresentano un classico per la regalistica aziendale personalizzata: magliette, cappellini, sciarpe, così come felpe, giacche a vento e pantaloni sono regali utili, adatti a tutti e perfetti per diffondere e valorizzare l’immagine del marchio;

. Anche i capi di abbigliamento rappresentano un classico per la regalistica aziendale personalizzata: magliette, cappellini, sciarpe, così come felpe, giacche a vento e pantaloni sono regali utili, adatti a tutti e perfetti per diffondere e valorizzare l’immagine del marchio; Accessori tecnologici . Cuffiette, auricolari, power bank, altoparlanti, caricabatterie e simili sono oggetti oggi sicuramente graditi, soprattutto per le aziende che si rivolgono ad un pubblico di giovani o comunque di persone che conoscono e sfruttano la tecnologia moderna;

. Cuffiette, auricolari, power bank, altoparlanti, caricabatterie e simili sono oggetti oggi sicuramente graditi, soprattutto per le aziende che si rivolgono ad un pubblico di giovani o comunque di persone che conoscono e sfruttano la tecnologia moderna; Oggetti per la cucina e per la casa. La cucina è diventata una vera tendenza, e regalare utensili per preparare, cucinare o servire i cibi è sicuramente una scelta vincente, in particolare quando il target è appunto costituito da persone appassionate della buona tavola. Tazze, piattini, sottobicchieri, tovagliette, posate e piccoli utensili sono regali piacevoli da ricevere e adatti per farsi notare.

Questi e molti altri gadget personalizzati, possono essere scelti nella loro versione ecosostenibile. Distribuire regali eco-friendly significa dimostrare il proprio impegno nell’assumere un comportamento orientato verso la tutela dell’ambiente. Borracce termiche, shopper riutilizzabili, tazze e mug, contenitori porta pranzo, ma anche piantine in vaso, bulbi e semi sono regali simpatici e soprattutto preziosi per tutti coloro che amano e rispettano l’ambiente naturale.

Le caratteristiche dei regali promozionali di qualità

I regali aziendali migliori devono essere certamente utili ma anche originali, con un tocco di creatività necessario per evidenziare il proprio marchio e metterlo in risalto tra gli altri. Materiali di qualità, colori scelti con attenzione, accuratezza sia della personalizzazione che della stampa sono tutti elementi che contribuiscono a rendere il proprio regalo promozionale unico e interessante.

