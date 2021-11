Black Friday, attenzione alle insidie del web. I consigli del Centro Europeo Consumatori

La caccia agli affari è aperta, la stagione prenatalizia inizia con la maratona di shopping su internet tra il Black Friday e il Cyber Monday.

Il momento degli acquisti natalizi si sta lentamente avvicinando e molti preferiscono farlo su internet, comodamente da casa, cercando di non farsi sfuggire nessun affare. Ma lo shopping online potrebbe nascondere alcune insidie.

“Da sempre facciamo appello a una maggiore cautela negli acquisti online: con un po’ di prudenza, è possibile riconoscere i truffatori online prima di procedere con il pagamento e farselo sottrarre”, spiega Barbara Klotzner, consulente del Centro Europeo Consumatori (CEC) di Bolzano.

Black Friday, attenzione alle “finte occasioni”

Attenzione, dunque, perché non è oro tutto ciò che luccica. Ecco i consigli del Centro Europeo Consumatori per una caccia agli affari online di successo.

Controllate la pagina web : se non ci sono le informazioni legali, giù le mani dal sito! Le condizioni generali di contratto (CGC) devono in ogni caso contenere le informazioni sul diritto di recesso gratuito e sulla garanzia legale.

: se non ci sono le informazioni legali, giù le mani dal sito! Le condizioni generali di contratto (CGC) devono in ogni caso contenere le informazioni sul diritto di recesso gratuito e sulla garanzia legale. Confrontate i prezzi : fate attenzione alle offerte troppo vantaggiose – potreste ricevere prodotti falsificati o di scarsa qualità.

: fate attenzione alle offerte troppo vantaggiose – potreste ricevere prodotti falsificati o di scarsa qualità. Non lasciatevi sopraffare dalla pressione degli acquisti : non lasciatevi tentare dal cliccare velocemente da un conto alla rovescia che compare!

: non lasciatevi tentare dal cliccare velocemente da un conto alla rovescia che compare! Scegliete un metodo di pagamento che sia il più sicuro possibile, come ad esempio la carta di credito o Paypal. I bonifici bancari sono sconsigliati .

che sia il più sicuro possibile, come ad esempio la carta di credito o Paypal. . Leggete le recensioni online e cercate le testimonianze riportate. Tuttavia, tenete presente che anche le recensioni possono essere manipolate.

e cercate le testimonianze riportate. Tuttavia, tenete presente che anche le recensioni possono essere manipolate. Documentate il disimballaggio della merce con foto e video. Se la merce consegnata arriva danneggiata, reclamate immediatamente per iscritto al rivenditore (anche se ricevete un prodotto diverso da quello che hai ordinato).

con foto e video. Se la merce consegnata arriva danneggiata, reclamate immediatamente per iscritto al rivenditore (anche se ricevete un prodotto diverso da quello che hai ordinato). Non dimenticate che avete un diritto di recesso gratuito, esercitabile entro 14 giorni dal ricevimento della merce (le spese di restituzione sono normalmente a carico del consumatore).

Attenzione agli annunci pubblicitari sui social network

È fondamentale sapere chi è il venditore dei prodotti che acquistiamo.

Stefano Albertini, dell’organismo di conciliazione Conciliareonline.it, ha osservato che in diverse occasioni “Chi clicca sulle pubblicità sui social network e acquista poi dalle relative pagine, a volte non sa nemmeno chi sia il venditore. La merce viene spesso pagata poi in contanti in contrassegno al postino o al corriere, ma in caso di reclamo non c’è una controparte a cui rivolgersi perché non si può stabilire l’identità del venditore“.

Attenzione, dunque, perché in questi casi anche un eventuale tentativo di conciliazione va a vuoto.

Black Friday, pensare anche alla sostenibilità ambientale

La sostenibilità deve essere tenuta in considerazione anche in questo periodo dell’anno, osserva il Centro Europeo Consumatori.

Il black friday si svolge anche in molti negozi locali. Inoltre, anche i commercianti locali offrono sempre più spesso i loro prodotti su internet e li consegnano direttamente a casa.

“Da dove proviene la merce, se è stata prodotta rispettando le risorse, quali sono i costi conseguenti – tutte queste considerazioni non dovrebbero essere lasciate da parte, nemmeno quando si va a caccia di occasioni”, spiega Gunde Bauhofer, direttrice del Centro Tutela Consumatori e Utenti dell’Alto Adige (CTCU).