Black Friday, più di 3 Italiani su 5 credono che i prezzi vengano prima gonfiati

Secondo un’indagine, la paura più grande per 1 italiano su 5 è trovare lo stesso prodotto a un prezzo inferiore successivamente e 4 italiani su 10 non faranno acquisti se gli sconti non saranno almeno del 40-50%

Quali sono i programmi di spesa degli italiani in occasione del Black Friday? I consumatori si fidano delle offerte? A queste domande risponde uno studio realizzato da Revolut in collaborazione con la società di ricerche Dynata, secondo cui, nonostante gli italiani siano ansiosi di trovare buone occasioni, il 64% crede che i marchi gonfino i prezzi prima del Black Friday in modo da indurre i consumatori a pensare di aver fatto un affare migliore.

Il 37% del campione, infatti, pensa che sia necessario vigilare maggiormente su certe pratiche, mentre il 28% ritiene che questa dinamica faccia comunque parte del gioco. In particolare, gli intervistati tra i 18 e i 44 anni sono quelli che più identificano queste pratiche fraudolente (74%), mentre la metà di coloro che hanno più di 65 anni afferma di non rilevare aumenti di prezzo.

Il timore più grande degli italiani per lo shopping online di questo Black Friday è proprio legato ai prezzi, ovvero la possibilità di trovare lo stesso prodotto a un prezzo inferiore successivamente (lo afferma il 21%, che raggiunge il 32% nella Gen Z). La paura del furto dei dettagli della carta viene segnalata dal 18% del campione, ben al di sotto della media di altri Paesi, come Spagna (31%) o Francia e Germania (25%).

Black Friday, 8 italiani su 10 faranno acquisti, ma a delle condizioni

Per quanto riguarda le intenzioni di acquisto, nonostante il crescente costo della vita, solo il 7% degli intervistati teme di spendere troppo durante questo Black Friday. L’8% teme invece di acquistare il prodotto sbagliato. Un terzo del campione afferma di non avere alcun timore nel fare acquisti online.

L’80% degli intervistati, dunque, effettuerà acquisti in occasione del Black Friday, ma il 30% del campione li farà solo se riuscirà a trovare dei buoni affari e l’11% afferma di avere un budget limitato, per cui lo shopping sarà contenuto. Più di un terzo (36%) degli intervistati si ritiene soddisfatto di uno sconto del 30-40%, ma 4 italiani su 10 non faranno acquisti se gli sconti non toccheranno almeno il 40-50%.

Nel complesso, dunque, i consumatori preferiscono comprare solo quello che possono permettersi, in base al denaro che hanno sul proprio conto (62%).

Per quanto riguarda, infine, le categorie di spesa, l’elettronica è quella più gettonata dagli uomini (la indica il 71%) mentre le donne preferiscono in primis rinnovare il proprio guardaroba (57%). Seguono arredamento/home decor, i viaggi e il beauty.