“Sblocchiamo le comunità energetiche!”: oggi a Roma, il sit-in organizzato da Legambiente

“In Italia le Comunità Energetiche Rinnovabi li (CER) non trovano terreno fertile, sotto scacco di ritardi burocratici e mancanza delle regole attuative, nonostante queste siano, a tutti gli effetti, uno strumento efficace e una soluzione utile e concreta per contrastare il caro bollette, l’emergenza climatica e la povertà energetica”: lo ribadisce Legambiente, che, insieme alla Rete delle Comunità Energetiche Solidali, Kyoto Club, Free, Next, comuni, associazioni, imprese e enti aderenti è scesa in piazza a Roma – nei pressi del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) – per lanciare un appello al Governo e al Parlamento.

L’associazione ambientalista chiede non solo di accelerare la conclusione dell’iter necessario per permettere in Italia lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili, ma anche di adoperarsi per superare tutte le difficoltà tecniche e burocratiche che impediscono lo sviluppo del vero potenziale ambientale, economico e sociale, oltre a quello strutturale per la rete elettrica in termini di alleggerimento.

Durante il sit-in è stato esposto lo striscione “Sbloccate le comunità energetiche”. Tra i presenti è intervenuta anche Vannia Gava, Viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha dato rassicurazioni sul decreto che sarà approvato in tempi brevi. In piazza anche la deputata Elly Shlein.