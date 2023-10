CBD gocce, un alleato contro lo stress: perché può rivelarsi prezioso

Lo stress è enormemente diffuso: sebbene vada inteso come la risposta dell’organismo a una situazione di pericolo o pressione, ci sono casi in cui lo stress cronico ci impedisce di vivere bene

Lo stress è, ormai, enormemente diffuso: sebbene vada inteso come la risposta dell’organismo a una situazione di pericolo o pressione, ci sono casi in cui lo stress cronico ci impedisce di vivere bene.

C’è un modo per alleviare le conseguenze dello stress, che possono influenzare il nostro benessere psicofisico? Sì. Un alleato è il CBD gocce, perché qualche goccia per ritrovare la quiete, dietro suggerimento medico, può rappresentare un supporto. Vediamo i motivi.

Cos’è il CBD

Dal momento in cui la società di oggi ci impone ritmi frenetici e pressioni costanti, le sfide quotidiane possono portare a un accumulo di stress che può influire negativamente sulla nostra salute e persino sulla qualità della vita. Ed è qui che entra in gioco il CBD.

Il CBD, o cannabidiolo, è derivato dalla pianta di cannabis, ma a differenza del THC, non ha effetti psicoattivi. Invece, il CBD interagisce con il sistema endocannabinoide del nostro corpo, che svolge un ruolo cruciale nella regolazione delle risposte allo stress.

Studi hanno dimostrato che l’olio di CBD può aiutare a ridurre l’ansia, migliorare la qualità del sonno e alleviare i sintomi della depressione: in una pubblicazione sul Brazilian Journal of Medical and Biological Research, si è lungamente discusso dei suoi effetti e dell’interazione con la secrezione di cortisolo – ormone dello stress – che il CBD può “bloccare”.

In virtù delle sue proprietà calmanti, dunque, possiamo considerare CBD gocce come un’alternativa ai metodi tradizionali di riduzione dello stress.

CBD gocce, come funziona contro lo stress?

Per capire come funziona l’olio di CBD contro lo stress, è importante conoscere il sistema endocannabinoide del nostro corpo. Il sistema endocannabinoide è coinvolto nella regolazione di molte funzioni fisiologiche, tra cui l’umore, l’appetito, il sonno e la risposta allo stress.

Quando consumiamo olio di CBD, il cannabidiolo interagisce con i recettori del sistema endocannabinoide. Questa interazione può avere diversi effetti benefici sul nostro corpo, inclusa la riduzione dell’ansia e dello stress.

I suoi benefici sono diversi: non si parla, infatti, semplicemente di riduzione dello stress, ma anche di miglioramento della qualità del sonno. Quando siamo stressati, raramente il nostro ciclo del sonno è regolare ed è comune soffrire di insonnia.

Il CBD promuove più in generale un senso di calma e di pace. Cosa vuol dire? Non fa “sparire” lo stress, che rimane una risposta dell’organismo. Per affrontare ulteriormente questa condizione, soprattutto se cronica, è fondamentale rivolgersi a un esperto.

Gestione dello stress: dal CBD al metodo Mindfulness

La prima cosa da fare è acquistare un prodotto di qualità. Non tutti i prodotti a base di CBD in commercio sono uguali; pertanto, è indispensabile assicurarsi che il prodotto risponda agli standard di qualità, garantendo purezza e concentrazione.

È altresì essenziale, prima di procedere con l’acquisto, rivolgersi al proprio medico, per ricevere i giusti consigli su come usarlo, quale acquistare e soprattutto se è indicato in base alla propria condizione. Il motivo è semplice: il CBD potrebbe interagire con alcuni farmaci, in particolar modo se non si segue un dosaggio specifico.

Ricordiamo anche l’importanza di affidarsi a una piattaforma sicura per l’acquisto. Sullo shop di Beleaf CBD, il catalogo è piuttosto ricco: si trovano oli CBD al 5%, o ancora al 50%, in base alle proprie esigenze. Per esempio, l’olio CBD 10% Entourage Beleaf, diluito in olio di cocco, è utile per dare uno sprint al proprio benessere fisico e mentale.

In ogni caso, oltre all’uso del CBD, ricordiamo che per alleviare lo stress è indispensabile cambiare il nostro approccio. Praticare il metodo Mindfulness potrebbe dare una spinta per comprendere come reagiamo allo stress e, più in generale, agli ostacoli della vita stessa.

ADVERTISING

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!