Come rendere sicuro il garage?

I garage spesso ricevono meno attenzione in termini di sicurezza: spesso la loro posizione e il fatto che siano incustoditi li rendono bersagli attraenti per i malintenzionati.

Ciò è spesso dovuto al tipo di serrature e porte utilizzate, che tendono ad essere meno robuste: più facili da forzare o manipolare, consentono agli intrusi di accedere facilmente all’interno e, potenzialmente, alla casa stessa.

In questo articolo approfondiremo 3 consigli per iniziare a mettere in sicurezza il garage.

3 Consigli per mettere in sicurezza il garage

Ovviamente la presenza di un sistema di allarme può dissuadere i potenziali ladri, che potrebbero rinunciare al tentativo di effrazione temendo di essere scoperti.

Tuttavia, oltre all’installazione di un impianto di antifurto, ci sono altri tre consigli cruciali da tenere presente per salvaguardare gli spazi.

1 Scegli una porta antieffrazione

Le porte per garage con caratteristiche antieffrazione almeno di classe 3 offrono un elevato livello di protezione.

Hanno un tempo di resistenza di 5 minuti che può sembrare breve, ma è importante considerare che la maggior parte dei ladri desiste entro 2 o 3 minuti se non riescono a ottenere risultati immediati.

L’integrazione delle dotazioni di sicurezza direttamente nella meccanica della porta per garage è un approccio efficace per garantire sicurezza e protezione senza compromettere l’estetica dell’ambiente.

2 Illumina le aree esterne

Installare luci esterne con sensori di movimento è fondamentale: queste si accendono automaticamente al minimo passaggio, spaventando i potenziali malfattori e mettendoli in luce.

Le lampade a LED rappresentano un’opzione ideale per l’illuminazione del garage, poiché offrono un’illuminazione efficace e sono energy-efficient. Inoltre, esistono fari con sensori crepuscolari garantendo una luminosità costante durante le ore notturne senza dover intervenire manualmente.

Inoltre, oscurare i vetri delle finestre del garage in modo che non sia possibile vedere all’interno dall’esterno impedisce che eventuali beni di valore siano individuati.

3 Integra una placca di rinforzo alla serratura

Integrare una placca di rinforzo è una strategia consigliata dagli esperti per aumentare la sicurezza delle serrature per basculanti, serrande o porte del garage.

Questo è particolarmente importante per rinforzare l’area intorno al serramento stesso, che è spesso la parte più vulnerabile a tentativi di taglio e perforazione.

Esistono diversi metodi per rinforzare la lamiera e proteggere efficacemente il garage, tra questi vi sono:

l’ applicazione di un foglio di lamiera interno : utilizzare un foglio di lamiera robusta da applicare dalla parte interna del garage, in modo da coprire la zona vicino alla serratura;

l’installazione di una piastra di protezione o un defender esterno: questo metodo coinvolge l’installazione di una piastra di protezione o un defender direttamente sulla parte esterna della serratura, piastre aggiuntive che offrono una barriera fisica contro tentativi di forzatura o scasso.

Implementare uno o più di questi metodi di rinforzo può notevolmente aumentare la sicurezza del garage, rendendo più difficile per i ladri effettuare tentativi di effrazione.

Come già accennato prima, però, partire da una porta per garage efficiente e di buona qualità rappresenta il primo passo verso una maggior sicurezza.

