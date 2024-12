Acquisti natalizi, i consigli di CEC Italia e CTCU per evitare gli imprevisti

Fake shop, dropshipping e prodotti non sicuri possono trasformare la magia delle feste in una spiacevole esperienza. Ecco i consigli di CEC Italia e CTCU per acquisti natalizi sicuri

Durante le feste natalizie aumentano gli acquisti, ma aumentano anche i possibili rischi per i consumatori, soprattutto per coloro che scelgono di ricorrere all’e-commerce. Fake shop, dropshipping e prodotti non sicuri possono trasformare la magia delle feste in una spiacevole esperienza. Ecco i consigli del Centro Europeo Consumatori (CEC) Italia e del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) per tutelarsi da eventuali truffe.

Acquisti natalizi, attenzione ai finti negozi online

Negli ultimi anni, i fake shop, ovvero siti web ingannevoli che fingono di essere veri negozi, sono diventati una trappola comune. Questi siti – spiegano il CEC Italia e il CTCU – attirano i consumatori con offerte irresistibili, ma spesso si rivelano una frode: il prodotto acquistato non arriverà mai, sarà diverso da quello pubblicizzato o, peggio, potrebbe trattarsi di un articolo contraffatto.

Le associazioni consigliano, quindi, di diffidare degli annunci sui social network o di siti dove non sono chiare l’identità del venditore e le condizioni di vendita, di controllare sempre la presenza di recapiti verificabili come indirizzo fisico, e-mail e numero di telefono; di usare metodi di pagamento sicuri come la carta di credito o piattaforme affidabili, e di evitare i bonifici bancari e il contrassegno.

Attenzione anche a prezzi troppo bassi: potrebbero nascondere prodotti contraffatti o inesistenti.

Dropshipping, di cosa si tratta e come tutelarsi

Il dropshipping – spiegano le associazioni – è una pratica di vendita online in cui il venditore non possiede fisicamente i prodotti, ma li ordina da fornitori terzi (spesso extra-UE) solo dopo aver ricevuto l’ordine del cliente. Questo metodo può comportare ritardi significativi e difficoltà per il consumatore nell’esercitare i propri diritti.

I prodotti spesso impiegano settimane per arrivare, quindi è improbabile che giungano in tempo per Natale. Inoltre, se il prodotto è difettoso o non conforme, ottenere il rimborso o sostituirlo potrebbe essere complicato; il diritto di recesso potrebbe essere difficile da far valere, soprattutto con fornitori non europei o comportare costi extra.

Potrebbero essere applicati dazi doganali, con ulteriori somme da sborsare per ricevere il prodotto. Per evitare problemi, dunque, meglio scegliere negozi online affidabili che indichino chiaramente la disponibilità dei prodotti e i tempi di consegna.

Acquisti natalizi: attenzione alla qualità, specialmente per i giocattoli

Risparmiare è importante, ma scegliere prodotti estremamente economici su grandi piattaforme di vendita (soprattutto marketplace con fornitori dalla Cina) può rivelarsi rischioso – affermano CEC Italia e CTCU. – Molti articoli, inclusi i giocattoli per bambini, potrebbero non rispettare gli standard di sicurezza dell’UE e risultare pericolosi.

Prodotti non conformi agli standard europei potrebbero contenere, ad esempio, materiali tossici o presentare parti non sicure per i più piccoli. Gli articoli elettrici a basso costo potrebbero causare incidenti o malfunzionamenti.

“Per proteggerti – concludono le associazioni – bisogna sempre controllare che i prodotti abbiano marcature di sicurezza, come il marchio CE, che certificano la conformità agli standard UE. A volte è meglio perdere quello che sembra un affare e cercare altrove piuttosto che avere poi seri problemi”.

