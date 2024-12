Regali di Natale, irrinunciabili ma che stress. E il 18% rimanda ai saldi

Stress da regali e strategie di risparmio nei comportamenti e nelle tendenze degli italiani in vista del Natale. Indagine Altroconsumo: gli italiani prevedono di spendere in media 490 euro per le festività natalizie 2024

Bello fare i regali di Natale. Eppure: che stress fare i regali di Natale. Fra chi si ritrova a spendere di più rispetto a quanto preventivato, chi riceve regali inutili (dice così un terzo degli italiani) e chi rimanda i regali ai saldi di gennaio, intorno ai regali si esercitano spesso le previsioni di consumi e spese degli italiani. Che per questo Natale, fra regali, festeggiamenti e vacanze, pensano di spendere in media 490 euro per le festività natalizie 2024, una cifra superiore ai 446 euro pianificati per il Natale 2023 e pari a circa un quarto del reddito familiare mensile.

È quanto emerge da una recente indagine di Altroconsumo sui programmi e le aspettative degli italiani in vista del Natale. Dalle previsioni raccolte su un campione di oltre mille italiani maggiorenni, con dati diffusi a metà dicembre, emerge che nonostante 1 su 3 voglia spendere meno dello scorso anno, alla fine la spesa pianificata è di quasi 50 euro in più rispetto alle aspettative del 2023. Chi pensa a viaggi e vacanze immagina di dover spendere molto più dell’anno scorso, con un budget che lievita del 50% rispetto a quanto preventivato l’anno scorso.

I regali di Natale, il 18% aspetta i saldi di gennaio

I regali? Per quasi quattro italiani su dieci diventano fonte di stress. Il 18% degli intervistati rivela poi che aspetterà i saldi di gennaio (al via in tutta Italia a cavallo dell’Epifania) per fare parte dei regali di Natale e risparmiare qualcosa in più.

“In generale, comunque, quasi 2 italiani su 5 sostengono che comprare i regali per parenti e amici rappresenta un motivo di stress e che, alla fine, finiranno per spendere più di quanto preventivato”, evidenzia Altroconsumo.

L’associazione ha chiesto agli intervistati quanto sono d’accordo con una serie di affermazioni relative alle spese natalizie. Ebbene: il 39% indica che di solito finisce per spendere più soldi di quanto preventivato per gli acquisti natalizi; stessa percentuale di accordo per chi indica che comprare i regali di Natale provoca stress. Il 34%, percentuale di tutto rispetto, è d’accordo nell’affermare che di solito a Natale riceve regali inutili mentre il 27% dice che fare un regalo costoso mostra la considerazione provata per la persona che lo riceve. Il 18% rimanda i regali a gennaio per approfittare dei saldi.

L’indagine evidenzia il ruolo del digitale, con il 55% degli italiani che farà acquisti soprattutto online (dato in crescita, nel 2023 era il 46%).

Fra i prodotti più acquistati, spiega ancora Altroconsumo, “i regali per gli adulti rappresentano la voce principale, con una spesa media di 166 euro, seguiti dai giocattoli per bambini (82 euro). Le cene e i pranzi festivi con la famiglia e gli amici, tradizione irrinunciabile, si confermano una voce importante, con una spesa media di 119 euro, seguiti dalle feste di Natale e Capodanno nei locali per cui è prevista una spesa media di 97 euro e da cene e pranzi con colleghi di lavoro per cui si spenderanno 61 euro. Menzione a parte meritano i viaggi: chi pensa di partire ha messo a preventivo una spesa media di 413 euro per qualche giorno di vacanza, molti di più rispetto ai 282 euro previsti lo scorso anno”.

