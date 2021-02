Altroconsumo fotografa le abitudini al supermercato dei consumatori

Quali sono le abitudini dei consumatori al supermercato? Oltre la metà fa la spesa due o più volte la settimana mentre un terzo si dedica allo “spesone” una volta ogni sette giorni.

L’85% dei consumatori è soddisfatto del punto vendita di cui si serve e comunque non si scende mai sotto il 72% di clienti soddisfatti.

Una fotografia sulle abitudini dei consumatori al supermercato viene da Altroconsumo, che ha cercato di capire quali sono le variabili che influenzano le persone nella scelta dei supermercati, la frequenza con cui vanno al supermercato e i prodotti più comprati.

Abitudini al supermercato: gli acquisti

Altroconsumo ha intervistato 1.570 consumatori di maggiore età per andare a rilevare le loro abitudini quando fanno la spesa.

La metà va al supermercato anche più di due volte a settimana, mentre un terzo si limita a una sola volta ogni sette giorni.

Cosa mettono nel carrello i consumatori?

«Nelle prime posizioni della classifica dei prodotti acquistati più spesso nella GDO – spiega Altroconsumo – troviamo al primo posto i latticini (acquistati spesso o sempre dall’80% degli intervistati), poi i detergenti per la casa (72%) e quindi la carne (66%). Emergono delle differenze fra abitudini degli abitanti del Nord e Sud Italia, nello specifico riguardo ad alcune categorie di alimenti. Per esempio, mentre al Nord ovest il 73% acquista il pesce presso i supermercati, al sud la percentuale scende al 39%, dove si predilige maggiormente la pescheria o il mercato».

I supermercati preferiti dagli italiani

L’indagine dimostra che l’85% dei consumatori risulta essere soddisfatto o molto soddisfatto del punto vendita da cui si serve, senza rilevare particolari differenze relative al tipo di struttura.

Nel livello di gradimento, Altroconsumo ha approfondito tre variabili: prezzi percepiti, ampiezza di assortimento e qualità dei prodotti in generale.

«Anche in questo caso, si conferma l’alto livello di apprezzamento dei consumatori – dice l’associazione – 6 supermercati su 22 registrano almeno il 90% dei clienti soddisfatti: Iper (la grande I), Esselunga, CoopFi, Ipercoop, Eurospin e Aldi. I punti vendita con il livello di soddisfazione minore sono Carrefour Iper, Familia, Carrefour Express, Carrefour Market e Conad City, tuttavia, anche in questo caso non si scende mai sotto il 72% di clientela soddisfatta».

Ma quali sono gli altri elementi di valutazione ritenuti importanti nella scelta di un supermercato?

La qualità dei prodotti in generale è il parametro più rilevante secondo l’87% dei rispondenti, seguito dalla qualità dei prodotti da banco (86%), l’igiene e la pulizia (86%), il prezzo (85%). Da non tralasciare anche alcuni aspetti meno legati alla convenienza e alla praticità di cui in molti tengono conto, come l’ampiezza dell’assortimento (82%), la confortevolezza del punto vendita (75%) e servizio alla clientela (75%).