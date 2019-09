Amici a quattro zampe: cani e gatti sono un tesoro ma mantenerli costa

La vita col pet è fatta di gioia e soprese. Gli amici a quattro zampe che popolano le nostre case, cani, gatti e conigli, sono sempre pronti alle coccole e al furto delle ciabatte, a trasformare il divano nella loro cuccia speciale e a reclamare attenzione quando siamo a tavola e loro vorrebbero essere non sotto la tavola, ma lì accanto a noi. Ma oltre alle cure e all’attenzione che richiedono come componenti a tutti gli effetti della famiglia, quanto costa mantenerli?

Pet in famiglia

Le stime vengono da Federconsumatori, che parte da quanto siano presenti i pet nelle nostre famiglie: ne ha uno oltre la metà delle case, si contano ad esempio sette milioni e mezzo di gatti e sette milioni di cani nelle famiglie italiane, e circa 32 milioni di animali di compagnia in tutto. L’impatto economico dunque, fra cibo, cure sanitarie e “corredo”, non è affatto trascurabile.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha allora fatto un’indagine sui costi di mantenimento di cani, gatti e conigli, tenendo in considerazione le esigenze di animali adottati e in buona salute, che dunque non abbiano bisogno di particolari terapie – in quel caso le cure mediche possono arrivare a costare anche migliaia di euro.

L’associazione stima costi che variano da 1600 a 2400 euro per il primo anno di vita di un cane e circa 200 euro in meno per gli anni successivi. Per un gatto servono 1100 euro nel primo anno e 870 negli anni seguenti. I coniglietti sono invece più “economici” e si fermano a circa 200 euro.

Cibo, veterinario e cuccia: i costi del nostro cane…

Mantenere un cane nel 1° anno di vita costa dai 1631,80 ai 2421,50 euro annui, calcola nel dettaglio Federconsumatori, che distingue nelle stime fra cani di piccola e media taglia e cani di taglia medio-grande. Negli anni successivi la spesa da sostenere è di 1427 euro annui per un cane di taglia piccola e di 2159,70 euro annui per un cane di taglia medio/grande.

A questi costi si arriva prendendo in considerazione voci diverse. C’è ad esempio il costo dei croccantini, che oscilla da una media di 250 euro per i cani di piccola taglia a una di 365 euro per quelli di taglia medio-grande, cui si aggiungono altri costi come quello dell’umido (da 310 euro a 650 euro). La voce salute prende in considerazione una serie di spese: ci sono le visite dal veterinario (ne sono conteggiate due) e il vaccino, il microchip (30 euro, ma è una tantum), farmaci vari e l’antiparassitario (una volta al mese) che ad esempio ha costi variabili da 81 a 108 euro annuali.

C’è da considerare poi la tolettatura: di solito se ne fa una al mese, con costi che a seconda della taglia variano da 276 a 440 euro su base annuale. Altre voci sono una tantum, o comunque non su base annuale, perché fanno parte del corredo con cui parte la vita con il cane: pettorina, ciotole, medaglia con incisione, guinzaglio, cuccia, trasportino e quant’altro.

… e quelli di gatti e conigli

Il mantenimento di un gatto, stima Federconsumatori, ha invece costi annui che ammontano a 1.152 euro per il primo anno di vita e a 873 euro per gli anni successivi. La struttura dei costi conteggiati è la stessa: ci sono ad esempio 210 euro per i croccantini e 275 per l’umido, le spesa sanitarie e quelle legate al corredo – 138 euro per la sabbia, 35 euro per la cassetta igienica, 25 euro per il trasportino.

Qualora invece si preferisca convivere con un coniglio, i costi medi sono decisamente più bassi: 217 euro per il primo anno e a 117 euro per quelli seguenti.