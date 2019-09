Agenzia europea per i medicinali: testare tutti i farmaci con nitrosammine

Adottare tutte le misure necessarie per evitare la presenza di nitrosammine nei farmaci e testare tutti i farmaci a rischio. È la richiesta che arriva dall’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali.

EMA is requesting as a matter of precaution that marketing authorisation holders for human medicines containing chemically synthesised active substances review their medicines for the possible presence of #nitrosamines and test all products at risk. https://t.co/zLw66TOl6x pic.twitter.com/uDfZrzLyiG

— EU Medicines Agency (@EMA_News) September 26, 2019