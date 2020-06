Nonostante sempre più case automobilistiche propongano auto elettriche, in pochi casi possiamo parlare di un reale percorso ecologico

L’auto elettrica è uno degli argomenti più dibattuti degli ultimi anni, soprattutto se relazionato al tema ambientale. Il funzionamento di questo veicolo è legato infatti all’elettricità che in linea di massima dovrebbe avere un impatto ambientale molto più basso rispetto ai veicoli a combustione. Ma le auto elettriche sono davvero ecologiche? In realtà non al 100%: il motivo è l’origine della fonte elettrica e la produzione della batteria.

Il problema è la fonte dell’energia elettrica

Il dibattito sul tema ambientale è molto ampio e tocca diversi aspetti. Sono tante le attività dell’uomo che peggiorano la qualità dell’aria e danneggiano in maniera permanente il mondo in cui viviamo. Dalle zone industriali ai riscaldamenti domestici, fino ad arrivare ovviamente al traffico su strada: automobili, motocicli, camion.

Nonostante sempre più case automobilistiche propongano la gamma elettrica, in pochi casi possiamo parlare di un reale percorso ecologico.

Innanzitutto occorre chiarire che sia le auto elettriche che quelle ibride (Ti consigliamo di vedere su https://www.ilvalutatore.it la valutazione della tua auto) saranno sempre molto più ecologiche delle colleghe a combustione. Ma raramente ci troviamo di fronte a un’auto ecologica al 100%.

La principale problematica è la fonte dell’energia elettrica: nella maggior parte dei paesi europei e statunitensi l’energia elettrica viene prodotta in centrali a carbone che hanno purtroppo un grande tasso inquinante.

La situazione è diversa in Svizzera ad esempio, dove l’energia elettrica viene prodotta attraverso centrali idroelettriche, sfruttando fonti rinnovabili.

Aria, acqua e sole dovrebbero essere le fonti principali dell’energia utilizzata dalle automobili elettriche: in questo modo saremmo di fronte ad una vera auto ecologica. Ma c’è un altro problema, in parte legato alle fonti di energia.

Le case automobilistiche assicurano un ciclo di produzione ecologico?

Mettiamo il caso che in futuro potremmo spostarci con automobili elettriche che utilizzano una fonte di energia rinnovabile. Gli stessi veicoli saranno stati realizzati e prodotti in fabbriche con basso impatto ambientale?

Il tema del rispetto dell’ambiente deve essere trattato a 360° perché di fatto ogni attività dell’uomo ha un impatto sul mondo e sulla sua sostenibilità. Il tema delle fonti energetiche è poi fondamentale, in quanto è con l’energia che si mettono in moto la maggior parte delle attività umane, settore automobilistico compreso.