Codici invita i consumatori a fare la loro parte per tutelare la biodiversità in pericolo, attraverso semplici azioni quotidiane

Biodiversità in pericolo, Codici invita i consumatori a contribuire per fermare l'emergenza (foto Pixabay)

La biodiversità del nostro pianeta, patrimonio inestimabile, sta affrontando una profonda crisi: su questo tema l’associazione Codici richiama l’attenzione dei consumatori, con un invito all’azione per fermare l’emergenza.

Codici ricorda che il 68% degli ecosistemi è in pericolo e quasi il 90% delle aree naturali italiane è in cattivo stato di conservazione.

“Le principali cause della perdita di biodiversità – sottolinea l’associazione – sono la distruzione degli habitat, l’inquinamento, i cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse: un problema che non riguarda solo l’ambiente, ma che rappresenta anche una minaccia diretta al nostro benessere e alla nostra sopravvivenza. Ogni specie che scompare rappresenta una perdita irreversibile per l’ecosistema globale, con conseguenze a catena che influenzano la sicurezza alimentare, l’accesso all’acqua pulita e persino la stabilità climatica”.

Tutelare la biodiversità, Codici: anche i consumatori possono contribuire

Codici ricorda, quindi, che – oltre alle istituzioni, alle autorità e alle aziende – anche i consumatori possono dare un contributo prezioso alla tutela della biodiversità, attraverso semplici azioni quotidiane.

È possibile ridurre i rifiuti, scegliendo prodotti riutilizzabili e limitando la plastica, mangiare sostenibile, privilegiando prodotti certificati che garantiscono pratiche sostenibili, ridurre gli sprechi, utilizzando in maniera consapevole e attenta energia e acqua.

Tutto questo senza dimenticare un supporto diretto alla biodiversità, creando spazi verdi nei giardini e sui balconi, piantando fiori per le api e partecipando agli eventi di pulizia ambientale, sempre più numerosi, per liberare aree cittadine e verdi dai rifiuti.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!