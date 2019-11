Black Friday, volano gli acquisti per Natale su web e negozi tradizionali

Se ne parla ormai da un mese e finalmente il giorno tanto atteso è arrivato: mancano infatti poche ore al Black Friday 2019 che scatterà domani 29 novembre. Sconti e promozioni andranno avanti tutta la settimana dando un notevole impulso ai consumi di Natale.

Qest’anno 1 dono su 3 destinato ad amici e parenti sarà acquistato proprio durante gli sconti. Lo afferma il Codacons, che sulla base dei dati Istat, sottolinea come il Black Friday farà registrare nel 2019 un record di vendite sia sul web che presso i negozi tradizionali.

Black Friday, cosa si prevede per il 2019

Lo scorso anno, novembre ha registrato per l’e-commerce un incremento record delle vendite +22,4% su base annua, mentre elettrodomestici e tv nello stesso mese hanno fatto segnare un incremento del +11,7%, e le calzature del +4,3%.

L’ammontare degli acquisti tra Black Friday e Cyber Monday, e più in generale durante l’intera settimana di sconti straordinari, raggiungerà quest’anno quota 2 miliardi di euro, in crescita del +20% sul 2018 – spiega il Codacons.

La parte del leone la farà ancora una volta l’e-commerce, con 1,4 miliardi di euro di transazioni online, e in totale saranno coinvolti circa 17 milioni di italiani, con un aumento del +13% di acquirenti rispetto allo scorso anno e una spesa procapite che si attesterà sui 117 euro.

Acquisti sul web

Un incremento generale che si spiega non solo con l’aumento di negozi e catene commerciali, fisiche e virtuali, che in tutta Italia anno dopo anno decidono di aderire al Black Friday applicando sconti speciali al pubblico, ma anche e soprattutto con la vicinanza dell’evento al Natale, che porta i consumatori ad anticipare i regali ad amici e parenti approfittando proprio delle promozioni sui prezzi. In base alle stime del Codacons, quest’anno 1 regalo di Natale su 3 sarà acquistato proprio durante la settimana del Black Friday.

Il Codacons invita infine i cittadini alla massima attenzione prima di effettuare un acquisto: “Il rischio di cadere in truffe e raggiri durante il Black Friday è altissimo, specie per gli acquisti sul web – spiega il presidente Carlo Rienzi – Per tale motivo abbiamo realizzato una guida pratica con i consigli per effettuare compere in tutta sicurezza”.

I consigli di Codacons

Acquistare solo da siti internet sicuri, protetti da sistemi di sicurezza internazionali, riconoscibile dalla presenza del lucchetto nella barra di indirizzo; Acquistate solo da venditori sicuri: assicurativi del feedback dello stesso e che siano correttamente riportati i dati della società titolare dell’attività commerciale; Attenzione alle offerte dei negozi fisici e virtuali che sembrano esageratamente vantaggiose e agli sconti troppo elevati, potrebbero nascondere una fregatura; Controllate il prezzo finale del prodotto e se è comprensivo di spese di spedizione o tasse; Controllate la data di spedizione e verificate sempre da dove viene spedito il prodotto; Conservate una copia dell’ordine effettuato, e verificate che esista la possibilità di disdirlo senza pagamento di penali; Sul web pagate o tramite paypal o carte prepagate (meglio evitare bonifici o carte di credito), e non comunicate mai i vostri dati personali, sia via telefono, sia via mail. Non inserite mai dati privati online; Verificare le condizioni di recesso applicate dal venditore online e ricordate che la garanzia vale anche per i prodotti acquistati online.