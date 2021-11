Black Week, ecommerce trainante per 28 milioni di acquirenti digitali

La Black Week incontra un potenziale di 28 milioni e mezzo di acquirenti digitali in Italia. Oggi è il Black Friday, evento di consumo importato dall’estero e ormai diventato parte del calendario di sconti e promozioni nazionale. Spalmato su più giorni, tanto da diventare Black Week o addirittura Black Month quando gli sconti si rincorrono per l’intera settimane o l’intero mese di novembre, di sicuro è che da oggi e per l’intero weekend si rincorreranno le promesse di promozioni e tagli di prezzo, sui negozi fisici e online.

L’ecommerce in particolare, dice il Consorzio del commercio digitale italiano Netcomm, per il Black Friday e il Cyber Monday 2021 sarà «il motore trainante di questa consolidata occasione di shopping per i consumatori italiani».

Non ci sono solo le promozioni, l’online conquista per la velocità di consegna e per la qualità dei servizi. E in un evento che fa partire a tutti gli effetti lo shopping natalizio, le scelte di acquisto dei consumatori italiani online saranno fashion, luxury e lifestyle, soprattutto per l’acquisto di abbigliamento, gioielli, arredamento e giocattoli.

Shopping online come abitudine di consumo

L’online, ricorda Netcomm, è entrato stabilmente nelle abitudini di consumo, con 28,5 milioni di persone che lo utilizzano per i loro acquisti di prodotti e servizi.

«Un bacino ancora più ampio se si pensa che spesso i consumatori digitali si prestano ad acquistare non solo per sé stessi, ma anche per i propri amici e parenti».

L’ecommerce si afferma come centrale nella Black Week per le promozioni e gli sconti, in comparti tradizionali come la tecnologia e in settori diversi che si sono conquistati nuovi spazi a partire dal 2020, con la spinta forzata data all’online e l’accelerazione degli acquisti anche per food e prodotti per la salute. N

el 2020 le vendite online, ricorda Netcomm, sono state amplificate dall’emergenza sanitaria. Nel 2021 le ricerche fatte dal Consorzio «hanno dimostrato come l’e-commerce italiano sia cresciuto ulteriormente, segno di un apprezzamento e di un radicamento nell’usare i canali di acquisto online da parte degli italiani».

Black Week e Natale, si parte

La Black Week apre le danze dello shopping di Natale.

«A trainare le scelte d’acquisto dei consumatori italiani online in questo periodo prenatalizio, saranno le categorie del comparto fashion, luxury e lifestyle, soprattutto per l’acquisto di abbigliamento, gioielli, arredamento e giocattoli», dice Netcomm.

Nell’ultimo anno un acquirente online su due ha usato l’ecommerce per comprare nelle categorie fashion&lifestyle.

Altri prodotti in crescita sono quelli per la salute, che quest’anno segnano +43,3% rispetto al 2020, raggiungono il valore di 1,5 miliardi di euro e abbracciano un bacino di utenza composto da 18 milioni di italiani online.

Ci saranno, naturalmente, gli acquisti di tecnologia ed elettronica.

La novità della Black Week sarà però il comparto Food & Grocery, un settore che in Italia nel 2021 è cresciuto del +37,5%, in particolare per l’acquisto di prodotti biologici, free-from e 100% italiani (tutti i dati sono di ricerche Netcomm 2021).

Dice il presidente di Netcomm Roberto Liscia: «Gli oltre 28,5 milioni di italiani che acquistano online si aspettano certamente da questa Black Week offerte e promozioni, ma quello che è più interessante osservare è che ricercheranno contenuti personalizzati, servizi in tempo reale e valori intangibili in sintonia con i valori ambientali. La sostenibilità è certamente l’ambito di innovazione su cui i consumatori digitali si aspettano di più dai brand».