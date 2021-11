PNRR, le Authority ne discutono con Consumers’ Forum

Consumers’ Forum organizza un confronto con i Presidenti delle Authority italiane per approfondire il PNRR e le ricadute che avrà in tema di tutela del consumatore. Appuntamento al 30 novembre

Per il 16esimo anno consecutivo Consumers’ Forum organizza un confronto con i Presidenti delle Authority italiane per analizzare la situazione riguardante il mercato, le imprese e i consumatori.

In questa edizione, a fronte di una pandemia che ha rivoluzionato le regole del gioco in tutti i settori, Consumers’ Forum, sulla base di una ricerca svolta dall’Università Roma Tre, approfondisce il PNRR e le ricadute che avrà in tema di tutela del consumatore.

L’appuntamento con il web event, organizzato in collaborazione con Il Sole 24 Ore, è per il 30 novembre alle 10.00.

Consumers’ Forum, il programma della giornata

10.00

Saluti introduttivi

Sergio Veroli, Presidente Consumers’ Forum

Relazione a cura di:

Fabio Bassan, Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea Università Roma Tre

Consumerism 2021 “Il PNRR dalla parte dei consumatori”

Tavola rotonda

Intervengono:

Stefano Besseghini, Presidente Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

Giuseppe Busia, Presidente Autorità Nazionale Anticorruzione

Pasquale Stanzione, Presidente Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Nicola Zaccheo, Presidente Autorità di Regolazione Trasporti

Laura Aria, Commissaria Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Giovanni Calabrò, Direttore Generale DG Tutela del Consumatore Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Mara Colla, Presidente Confconsumatori

Modera:

Giorgio dell’Orefice, vicecaposervizio Il Sole 24 Ore – Radiocor

13.00

Chiusura dei lavori