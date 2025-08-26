Ogni anno in autunno i prezzi delle bollette luce e gas registrano rincari medi del 24% e del 43%. Gli esperti: “Bloccare ora una tariffa a prezzo fisso è la strategia più efficace per proteggere i bilanci familiari”.

Con l’arrivo dei primi freddi, la domanda di energia cresce in modo significativo e con essa anche i prezzi delle bollette luce e gas: +24% per l’elettricità e +43% per il gas nel quarto trimestre, secondo i dati dell’Osservatorio Switcho. Un fenomeno che si ripete ogni anno, con aumenti già a partire da settembre-ottobre (+12% per la luce e +21% per il gas rispetto ai mesi estivi).

La soluzione: tariffe a prezzo fisso

Secondo gli analisti, la strategia più efficace per proteggere le famiglie consiste nel bloccare subito una tariffa a prezzo fisso, approfittando dei prezzi attualmente più bassi. In questo modo si crea una barriera contro i rincari stagionali.

«Ogni anno vediamo la stessa dinamica: prezzi contenuti in estate e aumenti significativi in autunno-inverno. Agosto e settembre sono una finestra unica di opportunità» spiega Daniele Perfetto, vicepresidente di Semplice Gas e Luce. «Una famiglia tipo può risparmiare fino a 400 euro annui combinando le migliori offerte disponibili ora».

Attenzione ai tempi: agire subito per non perdere i vantaggi

Molti consumatori non considerano che il cambio di fornitore richiede da un mese e mezzo a due mesi. Per questo, chi agisce adesso avrà le nuove tariffe attive in tempo per l’inverno, quando i consumi di riscaldamento e illuminazione iniziano a salire. Aspettare troppo significa rischiare di attivare nuove condizioni a rincari già avvenuti.

Consigli pratici per ridurre le bollette

Gli esperti suggeriscono alcune azioni chiave per ottimizzare la spesa delle bollette luce e gas:

Analizzare i consumi reali dell’ultimo anno per scegliere la tariffa più adatta.

reali dell’ultimo anno per scegliere la tariffa più adatta. Preferire tariffe a prezzo fisso , che proteggono dalla volatilità stagionale.

, che proteggono dalla volatilità stagionale. Valutare i costi fissi (trasporto e oneri) oltre al prezzo dell’energia.

(trasporto e oneri) oltre al prezzo dell’energia. Optare per contratti biennali , che offrono maggiore stabilità nel tempo.

, che offrono maggiore stabilità nel tempo. Verificare la qualità dei servizi e non solo il prezzo.

Una scelta di convenienza e sicurezza

Il mercato energetico, oggi stabile e con prezzi contenuti, offre quindi un’occasione irripetibile. Bloccare subito tariffe convenienti significa non solo risparmiare centinaia di euro, ma anche proteggersi dall’incertezza economica che caratterizza i mesi invernali.

Agire ora è la mossa giusta per trasformare una spesa inevitabile come quella energetica in una voce più sostenibile e gestibile del bilancio familiare.