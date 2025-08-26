Alimentazione sana e tutela dell’ambiente sono due facce della stessa medaglia. Anche la ristorazione scolastica diventa protagonista di questo cambiamento, con un documento che guiderà le scuole verso menù equilibrati e rispettosi del pianeta.

I menu scolastici non sono solo un pasto che i ragazzi consumano un pasto durante la giornata, ma rappresentano un contesto educativo a tutti gli effetti. Qui i bambini e gli adolescenti imparano che il cibo non nutre soltanto il corpo, ma può anche contribuire a preservare l’ambiente.

Garantire piatti bilanciati e al tempo stesso sostenibili significa, infatti, educare le nuove generazioni a compiere scelte alimentari consapevoli e rispettose delle risorse naturali.

Perché salute e sostenibilità vanno insieme

Le pratiche alimentari che favoriscono il benessere delle persone coincidono spesso con quelle più amiche della Terra. L’utilizzo di frutta e verdura di stagione, la riduzione degli sprechi, la scelta di prodotti locali e l’attenzione alle proteine vegetali sono esempi concreti di come si possano conciliare salute e ambiente.

Investire in una ristorazione scolastica che tenga insieme questi due obiettivi significa rafforzare l’impatto positivo su studenti, famiglie e comunità.

Una guida pratica per le scuole

Per aiutare gli istituti scolastici a muoversi in questa direzione, il Crea ha elaborato il documento “Guida per la realizzazione di menù sani e sostenibili nella ristorazione scolastica”.

Il manuale fornisce strumenti concreti a dirigenti, nutrizionisti e operatori del settore per pianificare menù che rispondano contemporaneamente a criteri nutrizionali e ambientali, trasformando la mensa in un vero laboratorio di sostenibilità.

Presto un vademecum operativo

Nei prossimi giorni Help Consumatori pubblicherà un vademecum pratico che sintetizza le linea guida indicate per la costruzione di modelli virtuosi di ristorazione scolastica.

Un documento che non solo offrirà spunti tecnici, ma proporrà esempi, buone pratiche e suggerimenti su come ridurre l’impatto ambientale quotidiano senza rinunciare al gusto e alla qualità dei pasti.

Una scelta che guarda al futuro

La ristorazione scolastica ha dunque la possibilità di diventare un volano di cambiamento, educando attraverso il cibo a valori fondamentali come la salute, la responsabilità e il rispetto dell’ambiente.

Il nuovo vademecum rappresenta un passo concreto verso questo obiettivo, perché nutrire i ragazzi in modo sano e sostenibile significa prendersi cura del loro futuro e di quello del pianeta.