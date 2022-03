Carburanti, corrono i prezzi. Consumatori chiedono un intervento del Governo

Secondo le rilevazioni di Quotidiano Energia la benzina viene venduta oggi ad un prezzo medio di 2,004 euro al litro, 1,901 euro il gasolio. Assoutenti: “per i consumatori stangata pari a +525 euro annui a famiglia in caso di auto a benzina, +558 euro in caso di auto diesel”

Nuovi record per i listini dei carburanti, con la benzina che in modalità self supera la soglia dei 2 euro al litro e viene venduta oggi in Italia ad un prezzo medio di 2,004 euro al litro (1,901 euro il gasolio).

“Rincari che, solo sui rifornimenti, determinano una stangata pari a +525 euro annui a famiglia in caso di auto a benzina, +558 euro in caso di auto diesel”. Lo denuncia Assoutenti, commentando le rilevazioni odierne di Quotidiano Energia sui dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise.

“Con i listini dei carburanti a questi livelli da un lato si va verso il blocco di numerose attività produttive, impossibilitate a sostenere costi di benzina e gasolio così elevati, dall’altro ci sarà una ulteriore impennata dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti di largo consumo – avverte il presidente Furio Truzzi –. Per tale motivo il Governo non può più tergiversare e deve intervenire con urgenza per sterilizzare l’Iva sui carburanti e ridurre il peso delle accise, in modo da calmierare i listini alla pompa ed evitare una catastrofe economica”.

Rialzi che, secondo Assoutenti, trovano la causa nel conflitto scoppiato in Ucraina. “Il conflitto ha portato ad una velocissima impennata dei listini dei carburanti alla pompa, che già a partire dallo scorso novembre hanno registrato rialzi senza sosta – spiega Truzzi -. Rispetto ai prezzi medi in modalità self dello stesso periodo del 2021, oggi un litro di benzina costa in media il 28% in più, mentre per il gasolio si spende addirittura il 32,4% in più. Questo significa che per un pieno di verde occorre mettere in conto una maggiore spesa da +21,9 euro, mentre un pieno di gasolio è rincarato di 23,2 euro”.

Rincari carburanti, UNC: rialzi ingiustificati

Secondo l’Unione Nazionale Consumatori si tratta invece di un’operazione speculativa.

“Una speculazione bella e buona. Vedremo domani cosa diranno i dati ufficiali del Mite, ma quello che è certo è che, come temevamo, sono scattati rialzi del tutto ingiustificati” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Le quotazioni internazionali del petrolio, come di molte altre materie prima, stanno, infatti, volando solo sulla base dell’ipotesi di uno stop dell’import dalla Russia che per il momento non c’è – prosegue Dona -. Ancora più infondati i rincari alla pompa, visto che il petrolio greggio prima di diventare benzina va distillato e raffinato”.

“Il Governo deve intervenire per calmierare i prezzi, come chiediamo da mesi, riducendo le accise sui carburanti”, conclude Dona.

