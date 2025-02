Carnevale, aumenta il costo dei dolci. Per le chiacchiere prezzi fino a 60 euro al chilo

In media un chilo di chiacchiere costa 28 euro, il 5% in più rispetto allo scorso anno, ma in alcune pasticcerie si possono spendere anche 60 euro. 30 euro al chilo invece per i tortelli (o castagnole), che dall’anno scorso sono rincarati del 7%

Anche le chiacchiere e i tortelli (o castagnole), dolci tipici del Carnevale, subiscono l’aumento dei prezzi e i consumatori scelgono per questa occasione anche quelli fatti in casa.

Dall’indagine di Altroconsumo, realizzata con gli 800 consumatori iscritti alla community ACmakers, è emerso che spenderanno circa 16 – 20 euro per un chilo dei loro dolci di Carnevale, mentre il 9% prevede di spendere più di 30 euro.

Per avere un’idea chiara sui costi di questi dolci, Altroconsumo ha analizzato 49 punti vendita tra panetterie, pasticcerie e supermercati a Roma e a Milano.

Carnevale, i prezzi delle chiacchiere e dei tortelli

Le chiacchiere costano in media 28,80 euro al chilo, mentre i tortelli circa 30 euro al chilo. In particolare i prezzi medi delle chiacchiere, se confrontati con quelli dell’indagine Altroconsumo del 2024, sono aumentati del 5% e i tortelli, invece, del +7%.

Confrontando i prezzi nei diversi punti vendita – sottolinea Altroconsumo – è emerso che rivolgersi alla grande distribuzione è il modo più efficace per risparmiare.

Infatti, il prezzo delle chiacchiere nei supermercati o ipermercati è circa un terzo rispetto a quello nelle panetterie e un quarto nelle pasticcerie. In ogni tipo di punto vendita i prezzi sono abbastanza vari e la forchetta tra minimo e massimo è grande. Negli ipermercati e nei supermercati per le chiacchiere si può spendere da 6,36 euro al chilo fino a 12,76 euro al chilo. In panetteria, invece, i prezzi vanno da 13 euro al chilo a 55 euro al chilo, mentre nelle pasticcerie i prezzi variano dai 20 ai 60 euro al chilo.

Per i tortelli (o frittelle), invece, il prezzo in grande distribuzione è circa la metà rispetto al prezzo in panetterie e pasticcerie. A seconda del punto vendita si può spendere da 9,40 euro a 22,60 euro al chilo in ipermercati a supermercati; mentre nelle panetterie e pasticcerie i prezzi sono più alti e partono da 18 euro al chilo fino a raggiungere i 55 euro al chilo.

Quali dolci sceglieranno i consumatori?

Secondo l’indagine di Altroconsumo, tra i consumatori della community ACmakers 9 su 10 mangeranno le chiacchiere, conosciute anche come frappe o “bugie”, mentre più di un terzo preferisce i tortelli (castagnole) alla crema e circa un quarto, invece, senza nessun tipo di ripieno. Ma a questi dolci si aggiungono anche risole, migliaccio, zeppole, struffoli, graffe, schiacciata, ravioli dolci, cicerchiata e frittelle di ogni tipo.

Metà dei consumatori che hanno risposto al questionario mangerà dolci fatti in casa, ma circa un terzo degli intervistati ricorrerà invece a soluzioni acquistate in supermercati, panetterie o pasticcerie.

Inoltre circa tre intervistati su quattro pensano che al supermercato si acquistino prodotti meno buoni rispetto a quelli della pasticceria o quelli fatti in casa, mentre circa il 15% è dell’idea che non ci sono differenze tra i due e, invece, una piccola minoranza li trova addirittura migliori.

