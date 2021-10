Caro-energia, Assoutenti chiede al Governo un piano di emergenza per le famiglie

“Il caro-energia e gli incrementi dei costi delle materie prime rischiano di trasformarsi in un massacro per le tasche dei consumatori, con una ondata di rincari di prezzi e tariffe, che potrebbe mettere in ginocchio le famiglie e bloccare la ripresa economica del paese”. Lo afferma Assoutenti, che chiede al Governo Draghi di attivarsi adottando un pacchetto di misure per salvare i bilanci degli italiani ed evitare effetti negativi sull’economia nazionale.

“In questi giorni i consumatori stanno avendo un assaggio delle prime conseguenze dell’impennata dell’energia e dei prezzi delle materie prime, attraverso un rialzo dell’inflazione e forti rincari per i prodotti alimentari – spiega il presidente Furio Truzzi. – Una escalation dei prezzi al dettaglio che rischia di aggravarsi nelle prossime settimane e di impoverire ulteriormente le famiglie, con effetti depressivi sui consumi”.

“Mentre all’estero si corre ai ripari per contenere gli effetti di energia e materie prime, in Italia ancora poco è stato fatto, e le misure inserite in Manovra non sembrano adeguate a tutelare le tasche dei cittadini”, prosegue Truzzi.

Caro-energia, le richieste di Assoutenti

Nello specifico Assoutenti chiede con urgenza che vengano attuate le seguenti misure prioritarie:

Blocco dei prezzi dei prodotti energetici per 6 mesi (tariffe luce e gas) e dei beni di prima necessità (alimentari);

per 6 mesi (tariffe luce e gas) e dei beni di (alimentari); Task force anti-speculazioni costituita da forze dell’ordine, Dogane e Autorità indipendenti, con l’ausilio delle associazioni dei consumatori, per bloccare sul nascere qualsiasi rincaro speculativo di prezzi e tariffe;

costituita da forze dell’ordine, Dogane e Autorità indipendenti, con l’ausilio delle associazioni dei consumatori, per bloccare sul nascere qualsiasi rincaro speculativo di prezzi e tariffe; Sospensione – per 6 mesi – dei distacchi delle forniture di luce e gas per morosità incolpevole, con verifica nelle commissioni di conciliazione tra società fornitrici e associazioni consumatori;

– per 6 mesi – dei di luce e gas per morosità incolpevole, con verifica nelle commissioni di conciliazione tra società fornitrici e associazioni consumatori; Taglio di Iva, accise e oneri di sistema su carburanti e bollette dell’energia.

“Chiediamo a sindacati, associazioni del terzo settore, imprese e alle altre parti sociali di unirsi per chiedere al Governo interventi urgenti e concreti volti a salvare le tasche delle famiglie italiane e adottare misure d’emergenza straordinarie, così come fatto durante le prime fasi della pandemia – conclude Truzzi. – Senza interventi le ripercussioni del caro-energia, del caro-benzina e dei rincari record delle materie prime provocheranno uno tsunami sull’economia italiana, riportando il paese indietro di mesi e mettendo in ginocchio milioni di famiglie”.