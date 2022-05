Commercio equo, Fairtrade lancia la Grande Sfida per il Clima

In occasione della giornata mondiale del commercio equo del prossimo 14 maggio, Fairtrade – l’organizzazione internazionale che si occupa della certificazione di prodotti da filiere etiche – invita le persone a partecipare alla Grande Sfida per il clima.

Fairtrade, come partecipare alla Grande Sfida per il clima

Tutti possono aderire e promuovere consumi più sostenibili. Per partecipare è sufficiente organizzare nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio anche un piccolo ritrovo con i propri amici e familiari e registrarlo sul sito di campagna dedicato.

In alternativa si può partecipare all’evento più vicino organizzato nella propria città. L’iniziativa coinvolgerà anche bar e attività commerciali dove si possono consumare o acquistare prodotti Fairtrade in tutta Italia.

Tante le attività in programma

Sono più di mille i partecipanti già registrati. Ci saranno i pic-nic al parco, la caccia al tesoro nella città di Padova, le pause caffè in ufficio, le giornate dedicate al commercio equo Fairtrade nelle scuole. E poi: le colazioni in famiglia o al bar e le cene con gli amici.

Per chi non avrà l’opportunità di partecipare agli appuntamenti “fisici”, ci saranno anche degli eventi online: dagli incontri di approfondimento sulle sfide imposte alle produzioni agricole dal cambiamento climatico, fino alle lezioni di yoga online organizzate da AsWeFlow.

Per ogni evento realizzato, inoltre, Fairtrade finanzierà la piantumazione di un nuovo albero di caffè, cacao o altri frutti nella Foresta Fairtrade in Colombia, realizzata in collaborazione con Treedom, la piattaforma online che consente di piantare alberi in tutto il mondo.

