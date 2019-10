Diritti dei consumatori, arriva in Italia la nuova iniziativa della campagna #YourEUright

È un tuo diritto avere quello per cui hai pagato. È un tuo diritto cambiare idea. Sono alcuni claim della campagna di informazione You’re right – È un tuo diritto, promossa dalla Direzione generale della giustizia e dei consumatori della Commissione Europea per informare i cittadini sui loro diritti come consumatori in materia di pacchetti turistici, acquisti online, diritto di recesso, pubblicità ingannevole, riparazione e sostituzione dei prodotti.

«Conoscere i propri diritti – dicono dalla campagna – non è uno scherzo, ma può essere un gioco».

Consumatori poco consapevoli

La consapevolezza dei consumatori che fanno acquisti, online e offline, è ancora piuttosto bassa. In Italia, ricordano i promotori della campagna, che qui si svolge col supporto di Altroconsumo, la consapevolezza rispetto ai propri diritti è diffusa nel 46% dei consumatori, il 3% in meno rispetto alla media europea.

Il 20% dei consumatori italiani che riscontrano problemi con un acquisto online non sporge reclamo: se la principale motivazione di questa tendenza riguarda il valore dell’acquisto considerato troppo basso (30% dei casi), c’è anche chi non procede perché pensa possa volerci troppo tempo (29%) o perché pensa che non otterrà nulla (19%). Il 5% infine sceglie di non procedere perché non conosce i suoi diritti.

#YourEUright per i giovani

Fra i consumatori meno consapevoli, nonostante siano i più attivi nello shopping online, ci sono i giovani. E per questo la Commissione europea ha deciso di parlare loro attraverso il linguaggio del gioco. Arriva così in Italia l’Escape Room #YourEUright, per aiutare i cittadini ad avere una maggiore consapevolezza e sapere come uscire da eventuali situazioni di difficoltà post acquisto. Giovedì 24 ottobre, dalle 10:00 alle 18:00 a Milano presso l’Università degli Studi in via Festa del Perdono sarà possibile mettersi alla prova con domande e giochi di abilità tipici di questo format di successo fra i giocatori appassionati di intrighi e mistero.

«Le norme europee ci tutelano come consumatori, ma pochi ne sono consapevoli o conoscono pienamente i loro diritti – ha affermato Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea – Con questa iniziativa vogliamo far conoscere l’Europa dei diritti, utilizzando un linguaggio diretto e innovativo».

Pubblicità ingannevole, pacchetti turistici e diritto di recesso in 14 giorni sono alcuni dei diritti al centro della campagna in Italia, che mira anche a informare ogni cittadino europeo sugli strumenti a disposizione per far valere i propri diritti quando ci si imbatte in qualche problema.