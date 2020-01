E-commerce 2019, non solo tecnologia. Le tendenze nell’anno appena passato

Cresce l’interesse online per pneumatici estivi, giochi per la PS4 e console di gaming, oltre che per i prodotti destinati agli animali. Ed è periodicamente boom per una serie di prodotti che si impongono all’attenzione per ragioni diverse e che fanno quindi impennare le ricerche online. Nel 2019 è accaduto per gli accessori destinati ai seggiolini auto, ad esempio, e per i monopattini elettrici, come pure per integratori alimentari e capsule per caffè.

Tempo di bilanci per l’e-commerce e di analisi delle principali tendenze. Così idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha analizzato i dati della propria piattaforma italiana alla ricerca dei prodotti e delle categorie merceologiche che hanno maggiormente attirato l’attenzione degli italiani nel 2019.

L’e-commerce: non solo per prodotti tecnologici

Il commercio elettronico è uscito dai confini della tecnologia. Le ricerche merceologiche abbracciano infatti non solo gli smartphone e l’elettronica ma anche prodotti dedicati alla cura della persona e alla casa.

«Come ogni anno per noi è estremamente interessante e utile studiare il comportamento degli e-consumer e i loro desideri online – ha commentato Fabio Plebani, Country Manager per l’Italia di idealo – Ciò ci consente, infatti, di capire su che prodotti si sono prevalentemente concentrati gli italiani online e soprattutto come si è modificato nel corso degli anni il ruolo del commercio online. Se prima si trattava di uno strumento utilizzato perlopiù solo per prodotti di tecnologia e in particolar modo smartphone, nel 2019 abbiamo visto che l’e-commerce ha abbracciato anche varie categorie merceologiche legate ai prodotti per la casa e alla cura della persona, come anche molte altre non strettamente tecnologiche».

I prodotti più desiderati

I dieci articoli maggiormente desiderati nel 2019 dagli e-consumer italiani sono stati, in ordine: le cuffie Airpods 2, le scarpe da donna Dr. Martens, gli smartphone iPhone XR e iPhone 7, il videogioco FIFA 20, le console di gaming Nintendo Switch e Sony PlayStation 4 Slim. Ancora, gli smartphone iPhone 11 e Samsung Galaxy A50 e le sneakers Adidas Stan Smith.

Tra le macro-categorie con la maggiore crescita di interesse online nel 2019 idealo ha evidenziato i prodotti per animali (+100,1% di ricerche rispetto al 2018), i prodotti appartenenti alla categoria moda e accessori (+92,3%) e infine gli articoli per auto e moto (+77,4%).

Nel corso del 2019, inoltre, sono stati registrati diversi “boom dell’e-commerce”, vale a dire crescite di interesse pari a oltre il +200% rispetto al 2018. Tra queste, per esempio, gli accessori per seggiolini auto, i monopattini elettrici, gli integratori alimentari, gli smartwatch, le cuffie e i videogiochi, senza dimenticare le capsule e cialde per caffè.

Per numerose categorie, in ogni caso, la crescita nelle intenzioni di acquisto online è stata maggiore del +50%. Tra queste, per esempio, si segnalano gli pneumatici estivi (+131,1% sempre in riferimento al 2018), i giochi per la PS4 (+93,5%), le console di gioco (+92,2%) e gli altoparlanti (+ 91,1%).

Come fluttuano i prezzi

Nel corso del 2019 i prezzi dei prodotti sono fluttuati del 23,7% se si considera la media delle fluttuazioni per le prime 20 categorie maggiormente cercate nel 2019. Nel dettaglio, i prodotti i cui prezzi hanno subito maggiori oscillazioni sono stati gli zaini (fluttuazioni del 53,3% nel corso dell’anno), giochi per la PS4 (47,2%), casse altoparlanti (41,0%), aspirapolvere (40,0%), obiettivi fotografici (28,0%), televisori (26,3%), console di gioco (25,6%), smartphone (24,4%), cuffie (23,9%) e infine tablet (19,8%).

Osservare e studiare la fluttuazione dei prezzi consente all’utente di capire qual è il mese più vantaggioso per effettuare un acquisto, arrivando a risparmiare anche centinaia di euro per le categorie i cui prodotti hanno costi elevati. È il caso, per esempio, dei grandi elettrodomestici. Secondo l’analisi di idealo, per gli smartphone il mese più conveniente del 2019 è stato febbraio, per le sneakers giugno, per gli smartwatch agosto e per le cuffie ottobre.