E-commerce, con Coronavirus aumentano ricerche e acquisti online

Il commercio elettronico continua la sua crescita esponenziale sul mercato italiano. Complici anche i mesi del lockdown, infatti, il primo semestre del 2020 segna 139 milioni di ricerche effettuate dagli utenti sui siti di e-commerce, rispetto ai 97 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Come rilevato da Netcomm, dall’inizio del 2020 ai primi di maggio si sono registrati 2 milioni di nuovi consumatori online, di cui 1,3 milioni attribuibili alla sola emergenza Coronavirus.

Le categorie più ricercate

A scattare la fotografia del mercato degli acquisti online è il portale di comparazione prezzi Trovaprezzi.it, secondo il quale l’elettronica di consumo continua ad essere il settore trainante, posizionandosi in testa alla classifica delle categorie più cercate tra gennaio e giugno.

Un discreto successo è stato riscosso anche dagli integratori e dai coadiuvanti che si riconfermano al secondo posto con circa 7 milioni di ricerche. Le necessità sono state piuttosto variegate: gli italiani hanno scelto in maggioranza gli integratori per i disturbi intestinali ricercati in particolare a Milano e a Torino. I prodotti drenanti e con azione anticellulite sono particolarmente ricercati soprattutto a Bari, così come gliintegratori per favorire le funzionalità articolari e muscolari o per la cura di pelle, capelli e unghie.

Nell’ambito della moda, una buona percentuale del mercato è occupata dalla categoria Sneakers e Scarpe Sportive che ha totalizzato oltre 4 milioni e 300 mila ricerche.

L’emergenza da Covid-19 ha inevitabilmente influito anche sul commercio elettronico: tra febbraio e maggio si è assistito ad un boom di ricerche per l’Amuchina Gel X-Germ Disinfettante Mani e per i dispositivi di protezione individuale, prodotti di punta delle categorie Prodotti Salute e Abbigliamento da Lavoro (rispettivamente al 6° e 8° posto tra le categorie più ricercate).

E-commerce, l’utente tipo

La ricerca dei prodotti passa sempre più dai dispositivi mobili: un trend che trova conferme anche nel traffico totale di Trovaprezzi.it proveniente al 68% da smartphone e tablet. In crescita le ricerche da tablet (7% per il 2020, era 5% nel 1° semestre 2019) a discapito di quelle dasmartphone(61% vs 63% del 2019).

L’identikit dell’utente tipo più attivo nelle ricerche sul web fornito da Trovaprezzi.it rivela che nel 25% dei casi gli utenti hanno tra i 25 ed i 34 anni, mentre il 23% è in fascia 35-44 anni.

Ricerche in crescita rispetto allo scorso anno per i giovani (18-24 anni) che passano dal 6 all’11%; stabili invece gli utenti più maturi (over55 con il 23% totale), mentre la fascia 45-54 mostra una flessione (-4%). Aumentano gradualmente le ricerche effettuate da donne: la quota rosa è del 45% rispetto al 41% del 2019.