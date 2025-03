Eurobarometro, per i cittadini dell’Ue la situazione economica resta una preoccupazione centrale

Le questioni economiche rientrano tra i principali temi che i cittadini vorrebbero vedere affrontati prioritariamente dal Parlamento europeo. È quanto emerso dal sondaggio Eurobarometro Inverno 2025, commissionato dal Parlamento Ue e condotto tra il 9 gennaio e il 4 febbraio 2025 in tutti i 27 Stati membri dell’UE.

Eurobarometro Inverno 2025, un focus sulle questioni economiche

Tra le questioni economiche prioritarie per i cittadini, 4 europei su 10 citano inflazione, aumento dei prezzi e costo della vita (43%). In particolare queste tre tematiche risultano centrali per tutte le fasce d’età, con picchi in Portogallo (57%), Francia (56%), Slovacchia (56%), Croazia (54%) ed Estonia (54%). Anche tra le priorità degli italiani troviamo, tra le altre, inflazione, aumento dei prezzi e costo della vita, nella stessa percentuale della media europea: 43%.

Sempre sul fronte economico tra le questioni citate dai cittadini troviamo anche la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (31%) e il sostegno all’economia e creazione di nuovi posti di lavoro (29%).

La situazione economica resta una preoccupazione centrale. Un terzo dei cittadini europei (33%) si aspetta un calo del proprio tenore di vita nei prossimi cinque anni, sette punti in più rispetto a giugno-luglio 2024.

Questo vale per il 53% degli intervistati in Francia (+8 punti percentuali) e il 47% dei tedeschi (+15 pp). In Italia, la percentuale scende all’11%, con una netta maggioranza (76%) di chi ritiene che il tenore di vita non cambierà.

