Festa della Mamma, Federconsumatori: i prezzi aumentano mediamente del +5%

L’11 maggio si celebra la Festa della Mamma. La scelta di prodotti, servizi, esperienze da regalare è vastissima, e permette di accontentare ogni gusto, con ogni tipo di budget. Secondo l’analisi di Federconsumatori, però, rispetto al 2024 i prezzi dei regali aumentano mediamente del +5%.

In testa ai rincari i prodotti beauty (un cofanetto di prodotti per la cura della persona costa il +10%), il biglietto per uno spettacolo a teatro (+9%), la scatola di cioccolatini personalizzata (+6%) e i profumi (+6%).

Festa della Mamma, i regali più gettonati

Online è possibile trovare idee originali e regali particolari. Secondo l’analisi di Federconsumatori quest’anno saranno molto gettonate le esperienze da condividere: trattamenti benessere, soggiorni in SPA, cene gourmet o corsi di cucina da frequentare insieme.

Grande attenzione si presterà anche alla sostenibilità: regali artigianali, manufatti originali creati con materiali riciclati, magari scovati in qualche mercatino. Inoltre rimane sempre molto in voga l’albero da piantare per ripopolare le foreste.

