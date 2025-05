È tempo di sostituire il sale! Dal 12 maggio parte la Settimana mondiale per la riduzione del consumo di sale

Dal 12 al 18 maggio si svolgerà la Settimana mondiale di sensibilizzazione per la riduzione del consumo alimentare di sale, promossa dalla World Action on Salt, Sugar and Health (WASSH)

WASSH agisce per migliorare la salute delle popolazioni attraverso la graduale riduzione dell’introito di sale fino a meno di 5 grammi al giorno (corrispondenti a circa 2 grammi di sodio), il target raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della sanità (OMS).

“It’s time to swap out the salt!” (“È tempo di sostituire il sale!”) è il Il tema del 2025, che mira a sensibilizzare i Governi sulla necessità di mettere in atto o rafforzare politiche volte a diminuire la quantità di sale nel cibo e di incoraggiare l’industria alimentare a ridurre il contenuto di sale nei propri prodotti, nonché a ricordare alla popolazione l’importanza di utilizzare meno sale in cucina e a tavola, prestando particolare attenzione anche al sale già presente negli alimenti di tutti i giorni.

“Un consumo eccessivo di sale – ricorda il Ministero della Salute in una nota dedicata – favorisce, infatti, un aumento della pressione arteriosa, con conseguente incremento del rischio di insorgenza di gravi patologie cardio-cerebrovascolari correlate all’ipertensione arteriosa, quali infarto del miocardio e ictus; ed è stato associato ad altre malattie croniche, quali tumori, in particolare dello stomaco, osteoporosi e malattie renali”.

Quanto sale consumiamo?

Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, a livello globale nel 2021 l’OMS ha stimato un consumo medio giornaliero di sale, nella popolazione di età superiore ai 25 anni, di 12 grammi negli uomini e 10 grammi nelle donne (circa il doppio della quantità raccomandata dalla stessa OMS) e che l’eccessivo introito alimentare di sale causi circa 2 milioni di morti ogni anno per malattie cardiovascolari.

In Italia, con il supporto del Ministero della Salute, vengono condotte dall’Istituto Superiore di Sanità periodiche indagini (health examination survey – Progetto CUORE) che includono il monitoraggio del consumo di sale giornaliero nella popolazione generale.

I dati preliminari di una nuova indagine su 12 Regioni, relativa al periodo 2023-2024, mostrano che l’assunzione media di sale, in campioni casuali di popolazione generale di età compresa tra i 35 e i 74 anni, è stata rispettivamente di 9,3 g negli uomini e 7,2 g nelle donne, sostanzialmente stabile rispetto alla rilevazione 2018-2019 e diminuita di circa il 12% rispetto al periodo 2008-2012. Da questi dati preliminari emerge, altresì, che solo il 10% degli uomini e il 24% delle donne consuma un’adeguata quantità di sale, ovvero inferiore a 5 grammi al giorno.

Come ridurre il sale a tavola

Il Ministero della Salute ricorda, quindi, le cinque azioni concrete raccomandate anche da WASSH per ridurre il consumo di sale a meno di 5 grammi al giorno:

– usare erbe, spezie, aglio, peperoncino, erbe aromatiche e agrumi al posto del sale per aggiungere sapore al cibo;

– scolare e risciacquare verdure e legumi e in scatola e mangiare più frutta e verdura fresca;

– controllare le etichette prima di acquistare per scegliere prodotti alimentari meno salati;

– ridurre gradualmente il sale durante la preparazione dei pasti – consentendo alle papille gustative di adattarsi;

– non mettere a tavola sale e salse salate, in modo che anche i più giovani della famiglia si abituino a non aggiungere il sale.

