Fra zucca, maschera horror e dolcetto, il prezzo di Halloween non è uno scherzetto

Halloween, come non sprecare le zucche intagliate

Le streghe son tornate. Anche i vampiri. E gli zombi abitano dietro casa. Mentre qualcuno si appresta ad accogliere alla porta orde di bambini che chiedono “dolcetto o scherzetto”? neanche fossimo in qualche ridente cittadina statunitense, altri si stanno organizzando per partecipare a feste di tutto rispetto all’insegna della notte di Halloween. Attenzione però, perché come ogni festa e ogni ricorrenza, anche questa ha un costo. In denaro sonante.

Fra zucche, maschere horror, buste di caramelle e trucchi che più spaventosi non si può, dietro l’angolo c’è una spesa di tutto rispetto. Ha provato a stimarla Federconsumatori con un monitoraggio su costi, party e travestimenti della ricorrenza, una festa non solo per bambini ma anche per adulti che possono partecipare a eventi, feste, cene e serate a tema. Spendendo quanto?

Il costume prima di tutto

Se si va a una festa per Halloween bisogna indossare una maschera a tema, ispirata alla stregoneria o all’occulto. Si diventa vampiri, streghe, scheletri o zombie, si indossano i panni di creature inquietanti della notte e ci si presenta con un trucco adeguato.

Secondo il monitoraggio di Federconsumatori, se si decide di comprare il costume il costo medio per un adulto è di circa 56 euro mentre per un bambino servono 32,90 euro. Il noleggio permette invece di cambiare travestimento di anno in anno. In questo caso i costi variano da città a città: a Milano ci si attest aa 44 euro, a Roma servono 53,90 euro, a Napoli 39 euro. Una maschera di Halloween, però, non può dirsi completa senza un make-up adeguato: in base al formato del kit, i trucchi hanno un costo che va dai 5,60 euro ai 21,00 euro.

La festa di Halloween

L’occasione per festeggiare è quella di prendere parte a una festa privata. Chi fa le cose in grande e affitta un locale deve mettere in conto un costo medio di circa 220 euro per la sala, cui si aggiungono 13,90 euro a persona per il buffet e 99 euro di diritti SIAE. Se si aggiungono anche i servizi di un fotografo, di un animatore e di un truccatore i costi ammontano rispettivamente a 150 euro, 81 euro e 68 euro. Al ristorante invece, per una cena a base di zucca, bevande servite in pentoloni da strega e pasticcini a forma di teschio, i costi (città monitorate: Milano, Roma e Napoli) si aggirano dai 26,50 ai 34 euro, bevande escluse.

Dolci e dolcetti

Ci sono poi i dolcetti da offrire ai bambini o i biscotti a forma di zucca. Per non deludere i più piccoli che ripetono di casa in casa la frase di rito “dolcetto o scherzetto” bisogna munirsi di scorte di caramelle, costo medio di 1,90 euro per 200 grammi; i cioccolatini richiedono una spesa maggiore e si attestano a 4,90 euro per una confezione da 250 grammi.

Per i più golosi, e per chi vuole qualcosa in più, si trovano in vendita biscotti decorati di tutti i tipi (intorno ai 3,50 euro per una confezione da 200 grammi) che riproducono fantasmi e zucche. Chi si veste da strega e vuole offrire una mela stregata ricoperta di glassa di zucchero spende 3,90 euro a mela. La soluzione per risparmiare? Al solito, il fai da te. Su costumi, cibo e dolci si possono tagliare i costi anche del 68%.