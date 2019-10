Ponte del 1° novembre, si parte verso città d’arte, montagna e terme

In cima alla lista dei desideri di chi parte per il ponte del 1° novembre ci sono città d’arte, montagna e terme. L’arrivo del freddo e della pioggia non frena la voglia di vacanza

Freddo e pioggia non frenano la voglia di vacanza. E la prossima vacanza è dietro l’angolo. È il “ponte” del 1° novembre, un intero fine settimana che si può dedicare alla visita di una città d’arte o al relax in montagna. Secondo un’indagine fatta per Assoturismo Confercenti, in cima alla lista dei desideri dei turisti ci sono infatti le città d’arte e la montagna, insieme alle località termali.

«L’annunciato ‘ribaltone climatico’ non frena la voglia di vacanza dei turisti», dice Confesercenti che parla di previsioni per la festa di Ognissanti positive rispetto allo scorso anno.

Verso città d’arte, terme e montagna

Il monitoraggio del CST per Assoturismo Confesercenti ha rilevato la saturazione dell’Offerta Ricettiva Nazionale Disponibile Online per il Ponte, con un tasso di occupazione del 74% delle strutture ricettive disponibili.

Nel prossimo fine settimana, dunque, ci sarà un notevole movimento di turisti stranieri e italiani diretti soprattutto verso città d’arte, località di montagna e terme. Dall’indagine emerge un trend di incremento dei tassi di occupazione stimato al +8% circa rispetto al 2018. In particolare, vanno bene le città d’arte: il tasso di occupazione si attesta infatti all’86% con punte di oltre il 90% per località come Venezia, Firenze, Matera, Napoli, Verona, Bologna, Ferrara, Spoleto, Torino.

Per le terme e la montagna i tassi di occupazione sono rispettivamente 87% e 86%, meno mentre intenso è il flusso di prenotazioni verso le località marine, con tassi di occupazione attesi del 72% delle strutture disponibili e al netto delle chiusure stagionali degli esercizi ricettivi. I laghi si attestano al 79% di occupazione.

«Dai dati si colgono segnali incoraggianti, soprattutto per la ripresa delle città d’arte – commenta Vittorio Messina, presidente di Assoturismo – che rappresentano un punto di forza della nostra offerta turistica per il contributo che questo segmento offre per la crescita economica dei territori interessati. La percentuale di prenotazioni conferma, inoltre, che le opzioni per il turista che vuole venire in Italia sono così vaste e diversificate per cui è possibile trovare la meta ideale in qualunque periodo dell’anno, a prescindere dalle condizioni climatiche».

Oltre 6 milioni in vacanza

E se per Federalberghi il ponte del 1° novembre rappresenta una sorta di test per l’apertura della stagione invernale, Coldiretti ricorda che il maltempo non ferma le partenze: saranno 6,2 milioni, secondo gli agricoltori, gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti. E circa nove su dieci rimarranno in Italia.