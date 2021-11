Gli scettici del Black Friday. 1 su 10 non fa acquisti perché pensa che i prezzi siano gonfiati

Gli scettici del Black Friday: un consumatore su 10 non fa acquisti perché pensa che i rivenditori aumentino i prezzi prima dei saldi. Quasi l’11% afferma invece che i prodotti desiderati non sono scontati

Troppo bello per essere vero. E spesso, davvero, non è vero. All’approssimarsi del Black Friday, evento di consumo diventato ormai tradizione anche in Italia e occasione di lancio di sconti e promozioni di ogni tipo, è utile rigirare la domanda. Se i consumatori fanno shopping perché vanno a caccia di sconti, chi sono gli scettici del Black Friday? Perché non fanno acquisti durante il Black Friday?

Fra chi decide di non comprare nulla durante questo evento, c’è un buon 43% che non ha motivi particolari. Invece quasi il 10% risponde che non farà acquisti perché pensa che i rivenditori aumentino i prezzi prima dei saldi, facendo dunque in modo che lo sconto offerto sia solo presunto.

Quasi l’11% afferma invece che i prodotti desiderati non sono scontati. Manca, a guardar bene, il dato su chi non fa shopping per motivi economici, ma si può ipotizzare che venga semplicemente “diluito” o nascosto nell’assenza di motivazioni particolari per comprare.

È quanto emerge dal Black Friday Statistics Report di Finder.com. Il sondaggio di Finder su 1504 italiani adulti rivela che il 31% farà shopping durante il Black Friday quest’anno, mentre il restante 69% non lo farà, per una serie di motivazioni differenti.

I più interessati agli acquisti in saldo sono i consumatori nella fascia di età 35-44 anni: sono loro i più propensi a prendere parte al Black Friday, quasi il 38% degli adulti di questa fascia d’età che afferma che acquisterà ai saldi. All’estremo opposto, solo il 27% di quelli di età compresa tra 55 e 64 anni dice la stessa cosa. L’interesse è alto anche nelle fasce di età più giovani, 18-24 anni e 25-34 anni.

Black Friday, perché sì e perchè no

Fra le motivazioni degli acquisti in saldo, viene fuori che quasi il 4% degli italiani fa shopping perché è annoiato, mentre quasi il 9% fa acquisti durante il Black Friday perché pensa sia un buon affare. Il restante 18.5% fa shopping ma non ha un motivo particolare.

Da segnalare però questo dato: un italiano su dieci pensa che i rivenditori aumentino i prezzi prima del Black Friday. C’è dunque anche scetticismo sulle offerte disponibili. Insomma: gli sconti promessi sono troppo belli per essere veri.

Alcuni dei rivenditori più popolari per le offerte del Black Friday in Italia sono Amazon, Unieuro, Mediaworld ed Euronics. Da tradizione, infatti, i prodotti tecnologici sono fra i più desiderati durante questo periodo di promozioni. In termini di marchi e prodotti, gli italiani puntano su iPhone, Nintendo Switch e PS4 che dominano tutti i risultati di ricerca. Altri marchi popolari sono Dyson, Apple e Zara.