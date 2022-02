Istat, a febbraio diminuisce la fiducia dei consumatori

A febbraio 2022 diminuisce la fiducia dei consumatori, che segna il valore più basso da maggio 2021. I Consumatori: situazione destinata ad aggravarsi per la guerra in Ucraina

A febbraio diminuisce la fiducia dei consumatori. E segna il valore più basso da maggio 2021. Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, a febbraio 2022 si stima una diminuzione dell’indice del clima di fiducia dei consumatori che scende da 114,2 a 112,4, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese sale da 105,3 a 108,2.

Tutte le componenti dell’indice del clima di fiducia dei consumatori diminuiscono, fatta eccezione per il clima futuro. Scende di poco il clima economico, mentre il calo è maggiore per il clima personale e quello corrente. Il clima futuro aumenta.

«A febbraio l’indice di fiducia delle imprese torna ad aumentare dopo il calo deciso registrato lo scorso gennaio – commenta l’Istat – Il recupero è dovuto ad un diffuso miglioramento della fiducia nel comparto dei servizi e in quello delle costruzioni. L’indice di fiducia dei consumatori flette per il secondo mese consecutivo registrando il valore più basso da maggio 2021. La diminuzione è dovuta al peggioramento dei giudizi sia sulla situazione economica generale sia su quella personale».

Fiducia dei consumatori, effetto rincari e futuro buio

Le associazioni dei Consumatori sottolineano il peso del caro bollette e del carovita su questa dinamica, cui si aggiungeranno le ripercussioni della guerra in Ucraina.

«Effetto caro bollette, caro benzina e carovita – dice il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona – Il Governo non solo non ha stanziato risorse a sufficienza per evitare la mega stangata sulle bollette di luce e di gas, ma non ha fatto nulla contro il caro carburanti o il carovita. Inevitabile, quindi, che la fiducia scenda».

«Insomma gli italiani vedevano già un futuro buio prima ancora dell’aggravamento dovuto all’invasione dell’Ucraina, figurarsi cosa succederà a marzo – prosegue Dona – Per questo il Governo deve intervenire con urgenza su luce e gas, dirottando su questo trimestre i 2,7 miliardi previsti per il prossimo, e deve ridurre di almeno 20 cent le accise sui carburanti».

Per il Codacons sono dati «destinati a peggiorare nelle prossime settimane, a seguito del conflitto tra Russia e Ucraina che avrà effetti diretti sulla fiducia di famiglie e imprese. Una situazione incandescente, perché il conflitto in atto, unitamente all’escalation dei prezzi al dettaglio e alla crisi dell’energia, potrebbero avere conseguenze devastanti sui consumi e sull’economia nazionale».

Assoutenti: si rischia Caporetto dei consumi

Il secondo calo consecutivo dell’indice della fiducia dei consumatori è un pessimo segnale per la nostra economia, dice a sua volta Assoutenti. Pesa l’allarme delle bollette e si rischia che le famiglie taglino i consumi e rimandino gli acquisti.

Aggiunge il presidente dell’associazione Furio Truzzi: «Un quadro aggravato dal conflitto russo-ucraino che avrà ripercussioni anche per il nostro paese, determinando un incremento dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di beni e tensioni al rialzo sulle quotazione di luce e gas. Per tale motivo ribadiamo la necessità di un intervento del Governo volto a contenere la crescita dei listini sia dei carburanti, sia dei beni di prima necessità, per evitare una Caporetto dei consumi».

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!