Lettori in pandemia, i libri si comprano anche online (al primo posto sempre Amazon)

Lettori in pandemia, ecommerce e libri

Dove hanno comprato i libri i lettori in pandemia? Durante il lockdown e nei mesi successivi l’11% dei lettori, circa 2,7 milioni di persone, ha iniziato a comprare libri da store online. Il 55% ha ormai familiarità con gli acquisti in rete e ne ha fatto almeno uno negli ultimi dodici mesi. E non ci sono solo le grandi librerie e gli store, dice l’Associazione italiana editori: un milione di lettori compra direttamente sui siti internet degli editori.

Certo, la sproporzione dei rapporti è ancora grande. Nell’ultimo anno al primo posto dell’ecommerce per i libri c’è sempre Amazon: il 39% dei lettori dichiara di aver acquistato un libro su Amazon negli ultimi dodici mesi.

I lettori che hanno comprato almeno un libro attraverso i siti degli editori sono comunque costantemente aumentati rispetto a marzo 2020.

«Nella rivoluzione della distribuzione e dell’acquisto di libri seguita ai mesi di lockdown non c’è spazio solo per le grandi librerie online: l’e-commerce è una realtà che si è imposta a tutti i livelli», ha spiegato il responsabile dell’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Giovanni Peresson.

I nuovi volti dell’e-commerce. Lettori e libri online

I numeri vengono dalla ricerca “I nuovi volti dell’e-commerce”, presentata ieri alla fiera Più libri più liberi, con dati raccolti Pepe Research e rielaborati dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) e riferiti a tre indagini condotte a marzo, maggio e ottobre 2020 e a settembre 2021

A settembre 2021, negli ultimi 12 mesi il 39% dei lettori dichiara di aver acquistato un libro su Amazon, il 7% su Ibs.it/laFeltrinelli, il 5% in altre librerie online, il 4% direttamente sui siti delle case editrici. La progressione degli acquisti sui siti delle case editrici, pur su percentuali ancora piccole, è costante rispetto all’1% di marzo 2020, il 2% di maggio 2020, il 3% di ottobre 2020.

«Questo fenomeno si inscrive all’interno della maggiore familiarità che gli italiani hanno acquisito nei mesi di pandemia rispetto all’e-commerce: sono 2,7 milioni le persone che hanno iniziato ad acquistare in rete e che prima non lo facevano, pari all’11% dei lettori – spiegano gli editori – Oggi, così, il 55% dei lettori ha familiarità con gli acquisti in rete e ne ha fatto almeno uno negli ultimi dodici mesi».

Il 44% dei lettori comprava online anche prima del lockdown, mentre il 33% dichiara che non ha mai acquisto online o lo ha fatto molto raramente.

Chi compra libri online non lo fa solo dai grandi store, comincia a farlo anche dai siti delle case editrici o da altre librerie online, anche se al primo posto rimane sempre Amazon. A marzo 2020 il 35% dei lettori aveva comprato libri sul marketplace; questa percentuale è poi salita al 37% di maggio 2020, al 41% di ottobre 2020 e si attesta al 39% a settembre 2021.