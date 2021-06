Sono disponibili online le Guide 2020 per la tutela di prossimità del consumatore dedicate a illegalità, contraffazione ed abusivismo, realizzate in Sardegna dalla ATS composta da Adiconsum Sardegna, Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS e MDC Cagliari

Online le Guide realizzate in Sardegna dalla ATS “La tutela di prossimità del Consumatore”

La ATS (Associazione Temporanea di Scopo) “La Tutela di Prossimità del consumatore”, composta dalle Associazioni dei consumatori Adiconsum Sardegna, Cittadinanzattiva Sardegna ODV ETS e Movimento Difesa del Cittadino di Cagliari ha predisposto e realizzato, nell’ambito del Programma generale di intervento della Regione Sardegna, le Guide per la tutela di prossimità del consumatore, con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico – ripartizione 2018.

Tutela di prossimità del consumatore, l’iniziativa

Si tratta di un Progetto ambizioso iniziato nel 2020, che le Associazioni sperano di poter proseguire nel tempo, che ha visto la creazione, fra le altre cose, delle prime quattro guide dedicate alla illegalità, contraffazione ed abusivismo sui seguenti temi:

“L’iniziativa nasce sulla base di una semplice considerazione – scrivono le associazioni – un consumatore informato è un consumatore consapevole ed è in grado di fare scelte migliori e più responsabili. Da questo valore discende un beneficio per tutta la società”.

Le Guide, pertanto, rispondono alla esigenza di aiutare concretamente i consumatori anche quando non avranno la possibilità o il tempo di contattare subito le Associazioni per avere una risposta ai propri dubbi in materia di consumo.

Affiancare gli opuscoli tematici divisi per materia alla presenza capillare sul territorio da parte delle Associazioni rappresenta un ulteriore strumento, che permette al consumatore di essere sempre più consapevole e preparato e di diventare il vero artefice della migliore scelta possibile.