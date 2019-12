Online per regali e viaggi, acquisti sul web per 1/3 degli italiani

Per i regali di Natale i negozi online battono gli offline su abbigliamento, elettronica e giocattoli ma per cibo gli italiani scelgono ancora i negozi tradizionali

Per i regali di Natale di quest’anno, il web batte i negozi tradizionali. Quasi 1/3 (32%) delle spese di Natale degli italiani viene effettuato on line, dai regali ai viaggi, dai festeggiamenti al cibo per un valore di 177 euro a famiglia. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sui dati Deloitte.

Budget di spesa

Tra online e off line, la spesa di Natale degli italiani per feste di fine 2019 è stimata complessivamente pari a 549 euro a famiglia.

Nonostante in molti abbiano scelto la praticità di acquistare i doni su Internet, l’incidenza dell’on line per Natale in Italia è inferiore a quella di Paesi come la Germania e la Gran Bretagna ma superiore a quella di Spagna, Grecia e Portogallo.

Perché online è meglio

Le motivazioni per la spesa in rete sono la possibilità di avere la consegna a domicilio, una più ampia possibilità di scelta, l’opportunità di fare confronti e i prezzi convenienti mentre le perplessità riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i rischi per la mancata corrispondenza del prodotto sul video rispetto a quello consegnato.

Abbigliamento, elettronica e giocattoli sono i prodotti più acquistati su internet mentre per il cibo si registra in realtà una polarizzazione nei comportamenti di acquisto con la ricerca di prodotti del territorio da acquistare.

Una scelta sostenuta dalla preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.