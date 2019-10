Promozione, che passione. Ecco i prodotti alimentari che i consumatori trovano più spesso in offerta

Le offerte sono un polo di attrazione per i consumatori e una leva per far aumentare le vendite. Ma cosa si trova più spesso in promozione? Al primo posto, dice Tiendeo, ci sono i prodotti per la colazione, pane e dolci

Promozione, che passione. Gli sconti e le offerte sui prodotti alimentari rappresentano di sicuro un polo di attrazione per i consumatori, alle prese con l’esigenza di far quadrare i conti e allettati dai prezzi ribassati, ma anche una leva per sollecitare gli acquisti da parte della grande distribuzione. Cosa trovano in offerta più spesso i consumatori quando si parla di cibo? Nella top five dei prodotti alimentari più spesso in promozione ci sono al primo posto i prodotti per la colazione, pane e dolci, che coprono il 21% delle offerte nei volantini dei retail. Seguono carne e insaccati.

La classifica viene da Tiendeo.it, azienda di servizi drive-to-store per il settore retail che rivendica un ruolo nel risparmio quotidiano dei consumatori, che in occasione della Giornata mondiale del risparmio (cade il 31 ottobre) ha fatto un’analisi dei suoi dati interni per sapere quali prodotti sono oggetto di promozione con maggior frequenza e il tipo di offerte che vengono proposte di più durante tutto l’anno.

And the winner is…

I risultati? Pane, colazione e dolci sono al primo posto con un netto distacco, seguiti da cane e insaccati che sono testa a testa con uova e latticini.

La classifica dice infatti che i prodotti per la colazione, pane e dolci coprono il 21% delle offerte nei volantini dei retail italiani, mentre carne (9%) e insaccati (10%) sono in seconda posizione. Uova e latticini si piazzano al terzo posto al 9%, seguiti a pari merito da pesce e frutti di mare e dal comparto riso, pasta e legumi, tutti all’8% delle offerte registrate sui dati interni 2018 e 2019 Tiendeo nella categoria alimentare.

Le offerte sono anche una tecnica per aumentare le vendite e in questo senso, spiega il portale, «gli sconti diretti sul prodotto tra il 25% e il 50% si contraddistinguono come le promozioni più utilizzate dal settore retail in termini di prodotti alimentari».

«Concentrandosi sui retail che offrono un numero maggiore di prodotti nelle loro brochure e cataloghi nel paese, Eurospin e Esselunga sono in testa alla classifica – prosegue Tiendeo – Mentre tra i marchi più offerti ci sono Dolciando, Delizie del Sole, Tre Mulini, Esselunga e Bottega del Gusto».