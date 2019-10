eCommerce, gli italiani comprano di più online e lo fanno soprattutto via smartphone

eCommerce, gli acquisti online in Italia sfiorano i 31,6 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Fra il 2020 e il 2021 lo smartphone sarà il primo canale per fare shopping online

Fra il 2020 e il 2021 lo smartphone diventerà il primo canale per fare shopping online. L’eCommerce viaggerà insomma soprattutto sul cellulare, specialmente (ma non solo) per tutti gli acquisti d’impulso e personalizzati. Già oggi gli acquisti da smartphone valgono il 40% dello shopping online, mentre i dati complessivi sull’eCommerce dicono che nel 2019 gli acquisti online in Italia sfiorano i 31,6 miliardi di euro, con un aumento del 15% rispetto allo scorso anno. Il tasso di penetrazione degli acquisti online sul totale Retail passa in 12 mesi dal 6,5% al 7,3%.

I dati vengono dall’Osservatorio eCommerce B2c, che quest’anno compie 20 anni, e sono stati presentati al convegno promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm intitolato “L’eCommerce B2c: il motore di crescita e innovazione del Retail!”.

Commenta Alessandro Perego, Direttore Scientifico degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano: «Se consideriamo che nel 1999 l’eCommerce in Italia valeva circa 100 milioni di € (quasi esclusivamente generati da acquisti di servizi) e che solamente nel 2010 raggiungeva la soglia dell’1% del Retail, sono evidenti i progressi fatti dal nostro Paese negli ultimi anni. Nonostante il ritardo rispetto ad altri mercati, anche in Italia l’eCommerce è ormai decisivo nello sviluppo e nella promozione di modelli fortemente innovativi di relazione con i consumatori che, pur partendo dall’online, si propagano a tutto il Retail».

Shopping online, come si cambia

Gli acquisti online di prodotti crescono del 21% rispetto al 2018 e raggiungono i 18,1 miliardi di euro, pari a 281 milioni di ordini per uno scontrino medio di circa 66 euro.

L’Informatica & elettronica è il settore più rilevante (+19% per un valore di 5,3 miliardi di euro), mentre Arredamento & Home living (+30%) e Food & Grocery (+42%) sono quelli che crescono di più percentualmente.

Il primo comparto dell’eCommerce italiano è Turismo e trasporti, con 10,9 miliardi di euro ma una crescita a ritmi più moderati (+9%).

Questa crescita è determinata dagli acquisti di biglietti per i trasporti ferroviari e aerei, dalla prenotazione di appartamenti e case-vacanza (attraverso gli operatori della sharing economy) e dalla prenotazione di camere di hotel. Gli acquisti online nelle Assicurazioni valgono 1,5 miliardi di euro (+6%) e rimangono focalizzati sulle RC Auto.

«Anche quest’anno la crescita è trainata dall’acquisto di prodotti, che raggiungono i 18,1 miliardi di euro (+21%) grazie a 281 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 66 euro – spiega Riccardo Mangiaracina, Responsabile scientifico dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm Politecnico di Milano – Sono positivi i risultati fatti registrare sia dai comparti storici (Informatica ed elettronica e Abbigliamento), sia da quelli emergenti (Arredamento & home living, Food&Grocery e Beauty). Nel 2019 le spedizioni eCommerce B2c, esclusi i resi, raggiungono il numero record di 318 milioni. La componente dei servizi è entrata, invece, in una fase di maturità: con un incremento di quasi un miliardo di euro (+8%), raggiunge i 13,5 miliardi di euro grazie a 60 milioni di ordini e a uno scontrino medio di circa 228 euro».

Smartphone, presto ci sarà il sorpasso

Nel 2019 il valore degli acquisti online da Smartphone costituisce il 40% dell’eCommerce totale (era il 34% nel 2018). Il desktop passa dal 60% al 55% di quest’anno mentre il tablet copre una percentuale residuale degli acquisti, quest’anno al 5%.

Negli acquisti online di prodotti lo smarphone ha già una quota elevata di eCommerce e arriva al 50% degli acquisti a valore nell’Abbigliamento, al 49% nell’Arredamento e home living e al 48% nel Beauty. Nei servizi la quota è invece minore, tra il 18% delle Assicurazioni e il 27% del Turismo e trasporti, per via del processo di acquisto più articolato e dello scontrino medio più elevato.

In valore assoluto, lo shopping online da smartphone sfiora i 12,5 miliardi di euro, con un incremento del +33% rispetto al 2018. Lo smartphone, dicono dall’Osservatorio, diventerà il primo canale per l’eCommerce nel suo complesso tra il 2020 e il 2021.