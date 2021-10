Promozioni, la classifica dei rivenditori con più offerte durante l’anno

Risparmio fa spesso rima con promozioni. Non sempre, per la verità, perché anche la più convincente dei 3X2 alimentare rischia di diventare uno spreco se quello che viene acquistato è in eccesso e non viene consumato. O se l’offerta imperdibile convince a comprare oggetti che in realtà non servivano. Certo però è che il risparmio va spesso insieme alle promozioni, se riesce a mettere insieme le esigenze di consumo col bilancio a disposizione della famiglia.



«Per i consumatori le offerte rappresentano uno degli elementi centrali al momento di decidere dove recarsi a fare i propri acquisti, e se usate con attenzione aiutano a risparmiare notevolmente sul bilancio familiare, soprattutto a lungo termine», dicono da Tiendeo.it, azienda di volantini online e servizi per potenziale il traffico ai negozi. «Il risparmio è fatto di tante piccole abitudini quotidiane».

In occasione della Giornata mondiale del risparmio che ricorre oggi, Tiendeo.it ha analizzato i volantini dei retailer italiani per scoprire quali sono quelli che durante l’anno hanno fatto il maggior numero di promozioni.

Rivenditori, ecco chi fa più offerte e promozioni

«Al primo posto tra i retailer che offrono ai consumatori il maggior numero di offerte, si posiziona Coop, seguita da Conad e Carrefour. La categoria dei supermercati e degli ipermercati è quella con più promozioni, seguono elettronica e abbigliamento».

In questa speciale classifica dei rivenditori che fanno più promozioni, dall’analisi dei cataloghi emerge che Coop, Conad e Carrefour sono i retailer con più promozioni attive durante l’anno. Dopo questi primi tre, seguono Penny Market, Famila e Bennet. Le offerte comprendono tutti i tipi di promozione, come ad esempio sconti diretti, sconti sulla seconda unità, o 3×2.

Se supermercati e discount sono i rivenditori con più offerte, a seguire si posizionano elettronica e moda.

«La categoria con il maggior numero di offerte è quella dei supermercati, che insieme ai discount riuniscono oltre l’80% delle offerte – spiegano da Tiendeo.it – A seguire è la categoria elettronica e informatica (3,4%), e completa il podio la categoria abbigliamento, scarpe e accessori (2,5%). Tutto per la casa e arredo (2,4%) e bricolage e giardino (2%) completano la top 5».

Non solo supermercati…

Acqua&Sapone, Il Libraccio, Trony, Zalando e Zooplus si aggiudicano il primo posto nelle rispettive categorie merceologiche, spiega ancora il confronto. Nei settori diversi dai supermercati, al primo posto per promozioni e offerte ci sono infatti Trony per elettronica e informatica, Zalando per abbigliamento, scarpe e accessori, Happy Casa per tutto per la casa e arredo, Bricofer per bricolage e giardino, Acqua&Sapone per cura della persona e bellezza, Il Libraccio per libri e cartoleria, Eden Viaggi per il settore vacanze e viaggi, Zooplus per quanto riguarda la cura e l’alimentazione degli animali.