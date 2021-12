Regali di Natale, cosa cercano a dicembre i consumatori che acquistano online?

L’acquisto dei regali di Natale è, da sempre, un’attività che alcuni pianificano con largo anticipo, riuscendo ad approfittare di sconti e promozioni. Altri, invece, posticipano a pochi giorni dal 25 dicembre. Se chi ha acquistato un regalo di Natale durante lo scorso Black Friday ha preferito prodotti più tradizionali, come i Lego o un profumo, a dicembre i consumatori online preferiscono l’innovazione.

Secondo un’indagine Idealo, al primo posto tra i prodotti con la maggiore crescita di interesse online a inizio dicembre si posizionano, infatti, i Visori per la Realtà Virtuale, sempre più accessibili dal punto di vista dei prezzi e utilizzati per molte applicazioni, dal gaming al fitness. Le ricerche di Visori VR online sono aumentate recentemente, infatti, del +127% rispetto ai primi giorni di dicembre.

Le preferenze di chi compra i regali di Natale a dicembre

Secondo un recente sondaggio condotto da Idealo, più della metà di coloro che comprano regali di Natale online effettua gli acquisti tra la prima e la seconda settimana di dicembre, più precisamente il 30% a inizio del mese e il 22% a metà mese. Oltre il 70% ha dichiarato che acquisterà presso i grandi marketplace, mentre poco più del 16% effettuerà gli acquisti sui siti dei propri brand preferiti.

Il budget medio per i regali di Natale è di 249€ e la maggior parte – il 42% – prevede di spendere tra i 50€ e i 200€.

I trend del momento, oltre ai Visori VR, mostrano in crescita l’interesse verso i giochi di società (+110%), gli orologi da polso (+39%), i videogiochi (+34%) e i prodotti per la cura personale (+32%). Natale è anche l’occasione per fare regali “utili” e acquistare oggetti che possono servire nell’immediato o per le prossime vacanze invernali.

Tra i prodotti legati alla stagionalità più cercati online nell’ultima settimana figurano infatti i maglioni per bambino (+43%), l’abbigliamento da sci (+42%), le scarpe da neve (+36%), gli stivali da donna (+28%) e gli zaini (+24%)[6].

I giocattoli sono i veri protagonisti

I giocattoli, tuttavia, rimangono i veri protagonisti dei regali di Natale: le ricerche online durante il mese di dicembre sono, infatti, del +16% superiori rispetto al mese precedente, il Black Month, ossia il mese delle offerte e promozioni collegate al Black Friday.

In particolare i 5 giocattoli più cercati online sono i Lego, le Barbie, le Bambole, i Giochi di società e le Action Figure.