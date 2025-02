San Valentino, Confesercenti: spesa media di 80 euro, ma aumentano le cene in casa

Oggi ricorre la festa di San Valentino, una giornata a cui gli innamorati non rinunciano, ma i consumi sono in calo. Secondo un’indagine condotta da Confesercenti il 60% degli italiani continua a celebrare la festa del 14 febbraio: il budget medio si attesta sugli 80 euro, in leggero calo rispetto al 2024 (85 euro, -6%), con un aumento delle cene in casa.

Anche nel 2025, il 70% di chi ha deciso di festeggiare opta per una cena romantica: una percentuale maggiore rispetto a chi farà un regalo, quota che si attesta al 60%. Stabile al 5%, invece, la percentuale di chi festeggia in viaggio con il proprio partner.

“Il periodo non è dei più semplici con l’economia italiana sostanzialmente ferma e i consumi che faticano a ripartire. San Valentino – commenta il presidente di Fiepet Confesercenti Giancarlo Banchieri – conferma purtroppo questa tendenza, con un calo della domanda del 15%, in continuità con quanto succede da Capodanno in poi. Per invertire la rotta speriamo nelle scelte last minute che invece sono in aumento. Continua il momento difficile per le imprese del settore e i pubblici esercizi che, oltre al calo dei consumi, vivono il rischio concreto di una nuova stangata legata ai costi dell’energia”.

San Valentino, la cena e i regali

Resistono, quindi, le cene romantiche ma aumentano gli innamorati che scelgono di restare a casa. Secondo l’indagine diminuiscono dal 69% al 63% le coppie che sceglieranno un ristorante o un pubblico esercizio. Di contro, sale il numero degli italiani che festeggerà San Valentino con una cena homemade, passando dal 22% al 29%. Una scelta dettata, oltre che dalla volontà di risparmiare, anche dal Festival di Sanremo che accompagnerà la serata. Nella decisione di restare a casa pesa anche il nuovo Codice della strada, con norme più stringenti per chi guida dopo aver bevuto.

Per quanto riguarda i regali, i cioccolatini continuano ad essere il dono romantico più amato dagli italiani, scelto dal 38% di chi festeggia. A seguire nella classifica dei regali più gettonati i prodotti di profumeria (26%), i fiori (24%), gli accessori di gioielleria (22%) e gli accessori moda (20%), anche grazie alla spinta dei saldi invernali ancora in corso. Chiudono questo speciale elenco le vacanze o i pacchetti di attività di coppia (12 %) e i prodotti di cosmetica o servizi e percorsi benessere (stabili al 10%).

