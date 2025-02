Energia, Consumatori: sono ancora aperte le pre-adesioni alla class action contro Enel Energia

Cinque associazioni di consumatori hanno promosso una class action congiunta contro Enel Energia per le modifiche contrattuali attuate fra luglio 2023 e aprile 2024 e continuano a ricevere le segnalazioni dei cittadini. Le pre-adesioni sono ancora aperte

Sono ancora aperte le pre-adesioni alla class action contro Enel Energia per le modifiche dei contratti e l’aumento delle bollette di luce e gas che si è verificato fra luglio 2023 e aprile 2024. A promuovere una class action congiunta sono state le associazioni Adusbef, Assoutenti, Codici, Ctcu e Confconsumatori, che continuano a ricevere segnalazioni da parte di clienti Enel Energia che chiedono chiarimenti sull’aumento esorbitante delle bollette nel periodo segnalato. Gli sportelli delle associazioni stanno verificando i singoli casi, analizzando sia i costi che i contratti, che sono il motivo centrale dell’azione legale.

Perchè la class action contro Enel Energia

Con la class action, ricorda una nota, viene chiesto al Tribunale di Roma di ordinare che la società adotti le misure idonee a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate e di inviare una comunicazione scritta a tutta la propria clientela, inclusa quella relativa a rapporti estinti, con la quale informa la stessa del diritto ad ottenere l’applicazione delle condizioni contrattuali previgenti. Viene poi chiesto di ordinare il ricalcolo degli importi dovuti dai propri clienti, secondo le condizioni contrattuali antecedenti rispetto alle variazioni unilaterali illegittimamente imposte. E di conseguenza di rimborsare quanto da ciascuno versato in eccedenza; di condannare la società al pagamento, in favore di ciascun consumatore che aderirà all’azione, di 200 euro a titolo di risarcimento del danno subìto per effetto della pratica commerciale ritenuta scorretta.

Finita già nel mirino dell’Antitrust per i rinnovi contrattuali arrivati a utenti del tutto ignari e per le modifiche tariffarie comunicate in modo inadeguato – alcuni consumatori hanno trovato casualmente nello spam l’email di Enel Energia con il rinnovo contrattuale – le associazioni Adusbef, Assoutenti, Codici, Confconsumatori e CTCU lo scorso dicembre hanno depositato una formale class action contro Enel Energia Spa dinanzi al Tribunale di Roma.

Contestano le modifiche unilaterali dei contratti con pesanti aumenti delle bollette (alcuni hanno ricevuto bollette fino a quattro o cinque volte più alte) e chiedono un rimborso per le maggiori somme pagate. Le pre-adesioni sono ancora aperte. I consumatori interessati possono partecipare attraverso le apposite pagine pubblicate sui siti delle associazioni Adusbef, Assoutenti, Codici, Ctcu e Confconsumatori.

