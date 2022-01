In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione contro lo Spreco Alimentare del 5 febbraio, Too Good To Go presenta il primo bilancio relativo ai risultati ottenuti grazie al Patto contro lo spreco alimentare

Spreco alimentare, Too Good To Go: salvati 212.000 prodotti in un anno

Un bilancio positivo quello di Too Good To Go a un anno dalla nascita del Patto contro lo Spreco alimentare. In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione contro lo Spreco Alimentare del 5 febbraio, l’applicazione pubblica il primo Impact Report della sua attività.

Grazie al Patto, che nel 2021 ha coinvolto 25 partner tra aziende, terzo settore e organizzazioni dei consumatori, è stato possibile salvare 368.000 Magic Box e 212.000 prodotti, specificare meglio il significato del TMC (Termine minimo di conservazione) su 10 milioni di confezioni arrivate sugli scaffali e sensibilizzare 1.5 milioni di persone tra dipendenti e consumatori raggiunti da webinar, eventi e campagne di comunicazione.

Inoltre, all’interno dell’azione Fabbrica contro lo Spreco Alimentare, e grazie al supporto di Croce Rossa Italiana al progetto, sono stati salvati e donati alle persone più fragili 145.000 euro di prodotti alimentari.

Il Patto contro lo spreco alimentare di Too Good To Go

Secondo le statistiche EU Fusions, il 53% dello spreco alimentare in Europa avviene proprio entro le mura domestiche, mentre il 17% in fase di distribuzione e vendita al dettaglio e il 19% in fase di lavorazione.

L’intento del Patto è quindi quello di coinvolgere enti, aziende e supermercati, con l’obiettivo di portare il tema sempre più al centro del dibattito pubblico e privato, attraverso azioni concrete e di sensibilizzazione.

“Il Patto contro lo Spreco Alimentare è un progetto che abbiamo lanciato con l’intento di andare oltre l’attività dell’app, creando un sistema virtuoso che si occupi di contrasto allo spreco alimentare a 360 gradi: tramite la sensibilizzazione, con azioni concrete e senza dimenticare la parte sociale”, dichiara Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

All’interno del Patto, Too Good To Go prevede una serie di impegni basandosi su cinque punti fondamentali: Etichetta Consapevole, Azienda Consapevole, Consumatore Consapevole, Supermercato contro lo Spreco, Fabbrica contro lo Spreco.

In particolare, le aziende che ne hanno preso parte hanno sottoscritto almeno un’azione di sensibilizzazione (tra Azienda Consapevole e Consumatore Consapevole) e almeno un’azione concreta (tra Etichetta Consapevole e Supermercato/Fabbrica contro lo Spreco).

“Rimane importantissimo – conclude Sapora – misurare e quantificare gli sforzi fatti, cosa che abbiamo cercato di mettere nero su bianco già dopo il primo anno di attività con il nostro Impact Report, una solida base per migliorarci ed essere ancora più ambiziosi nel 2022”.

