Torna Expo Consumatori 4.0: dal 14 al 18 dicembre online

Torna la manifestazione Expo Consumatori 4.0: da Next Generation EU le risorse per una crescita felice. Appuntamento online dal 14 al 18 dicembre

Expo Consumatori 4.0 torna in modalità virtuale e online e discute le risorse per una crescita felice. La manifestazione organizzata da Assoutenti, quest’anno alla terza edizione, sarà un’edizione virtuale e si svolgerà dal 14 al 18 dicembre 2020 in collaborazione con la piattaforma www.saloneorientamenti.it, tra le più diffuse tra i giovani in cerca di orientamento, che ospiterà gli eventi in programma, in particolare quello dedicato alla “mission” Istruzione, formazione, ricerca e cultura con la tavola rotonda Educazione alla cittadinanza consumerista.

«A Expo, attori del Terzo Settore, imprese, istituzioni, mondo dell’informazione e mondo accademico possono condividere esperienze, stimoli e idee innovative – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – Anche quest’anno sarà una preziosa occasione per ragionare sulle eccellenze orientate a una crescita felice, con l’ambizione di aiutare concretamente consumatori e utenti a cogliere la sfida di una nuova visione del mondo».

Expo Consumatori 4.0 e Next Generation Eu

A fare da filo conduttore di Expo Consumatori 4.0 saranno le sei missioni individuate dal piano italiano di ripresa e resilienza per accedere ai fondi previsti dal Recovery Fund, sulla base dell’iniziativa europea Next Generation EU: digitalizzazione, rivoluzione verde, mobilità, istruzione, equità sociale e salute.

Le sei missioni scandiranno altrettanti eventi di approfondimento attraverso webinar, interviste e dibattito, per indagare quale contributo può e vuole dare il consumerismo italiano nello scenario europeo.

Una pausa dei lavori è prevista per metà settimana quando, per tutta la giornata del 16 dicembre e per la mattinata del 17, le associazioni dei consumatori riconosciute dal MISE si riuniranno per la sessione programmatica del CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori Utenti con le Regioni. Anche questo momento importante di confronto del consumerismo italiano sarà trasmesso in diretta sui canali di Expo Consumatori.

Nata nel 2018 da un’idea di Assoutenti, Expo Consumatori 4.0 è dedicato ai temi del consumo sostenibile e al ruolo del consumatore nella società, in una prospettiva di crescita felice.

I partecipanti potranno seguire l’Expo in due modi. Si potranno registrare ai singoli eventi per poter interagire con i relatori e prendere parte attivamente alle dirette (i link per la registrazione sono disponibili sui siti www.assoutenti.it e www.expoconsumatori.it). Oppure potranno seguire gli eventi in diretta streaming sui canali youtube e facebook di Assoutenti e sui siti www.assoutenti.it e www.expoconsumatori.it.